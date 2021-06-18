HDP saldırganının bağlantıları tüm yönleriyle araştırılıyor

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğraflar dikkat çekerken, emniyetin saldırganın bağlantılarıyla ilgili çok yönlü araştırması sürüyor. Öte yandan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli bir kişi, dün saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerde saldırganın, içeride bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

“Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim”

O.G.'nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda ise polisle yaşamış olduğu diyalog kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., “Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği görülüyor. Şüphelinin, polisle girdiği ilk diyalog sırasında sergilediği rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

"PKK'dan nefret ettiğim için..."

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.G.'nin (27), terör örgütü PKK'dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

Polisin güvenlik önlemleri gece boyunca da sürdü

Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.

Adliyeye sevk edildi

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ayrıca saldırganı il binası önüne getiren taksi sürücüsünün de emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.

Silahlı pozları dikkat çekti

HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişiyi öldüren O.G.'nin elinde silahla sosyal medyada paylaştığı pozlar dikkat çekerken, saldırganın bağlantılarının her yönüyle araştırıldığı öğrenildi.

Emniyet, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.