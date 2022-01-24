HDP saldırganının yargılanmasına devam edildi

17 Haziran 2021'de İzmir'de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binası'na silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı kadını öldüren Onur Gencer'in yargılanmasına devam edildi.

Duruşma salonunun yapılacağı İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin fiziki şartları sebebiyle duruşma izleyici sayısı konusunda İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve Poyraz'ın avukatları ile mahkeme heyeti uzun bir ön görüşme yaptı. Avukatlar, aile yakınları ve gazeteciler, salona girişte İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in okuduğu listeye göre salona alındı. Salona girişlerde zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Saat 09.00'da başlaması gereken celse, yaklaşık 3,5 saat sonra kimlik tespitiyle başladı. Duruşmada tutuklu sanık Onur Gencer'in yanı sıra Deniz Poyraz'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkemede verdiği ifadesinde, “Kanlı baskının geçmişi, geçmişe dayanıyor” diyen tutuklu sanık Onur Gencer, “1998 yılında annemin HDP'liler tarafından tehdit edilmesiyle başlayan bu süreç 17 Haziran'da son buldu. Öncelikle annemi ve beni öldürmekle ve hatta fiili livatayla tehdit eden HDP'liler yüzünden annemin ruh sağlığım bozuldu. PKK ile yaşadığım birçok travmadan kurtulmak istemem nedeniyle gerçekleştirdiğim kanlı baskından pişman değilim” dedi.

Mahkeme başkanının hesap hareketlerindeki 85 bin liranın kaynağını sorduğu Gencer, “Kredi çekmiştim. Onun parası. Bunun tamamını harcadım. Bir yere bağlı değilim. Bireysel olarak içimi soğutmak için yaptığım bir eylem” dedi.

Duruşmaya devam ediliyor.