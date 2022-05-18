Hedef Kruvaziyer turizminde Avrupa liderliği

İzmir, kruvaziyer turizminde Avrupa'da lider destinasyon olma hedefi doğrultusunda, 16 ülkeden 129 yabancı misafire ev sahipliği yaptı. Costa Crociere gemisi ile Belçika, Hollanda, Yunanistan, Slovakya, İsveç, Romanya, Finlandiya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Tunus, Malta, Norveç ve Macaristan'dan kente gelen seyahat acenteleri, gazeteciler, influencerlar ve bloggerlar, Efes, Urla, kent merkezi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdikten sonra İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda buluştu.

Costa Crociere kruvaziyer gemisi ile 16 farklı ülkeden gelen konuklar için düzenlenen Kent Tanıtım organizasyonu kapsamında, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Restoranı Teras 1885'te “Turizm Yazarları, Dijital Turizmciler ve Tur Operatörleri Buluşma Yemeği” gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve Costa Crociere Akdeniz Yeni Marketleri, İngiltere, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Pazarlarından Sorumlu Costa Crociere Büyüyen Pazarlar Satış ve Pazarlama Direktörü Alessandro Bottaro'nun yaptığı organizasyona, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, İZTO Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, TURSAB Ege BTK Başkanı ve İZTO 41. Turizm, Seyahat Acentaları ve Oto Kiralama Grubu Komite Başkanı Kıvanç Meriç, TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, 43. Konaklama Komitesi Başkanı Ahmet Kilimci katıldı.

Köşger: “Dünyanın en güvenli metropollerinden biri”

Dünyanın farklı noktalarından gelen misafirleri İzmir'de ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek sözlerine başlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İzmir pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Tarihi zenginliğimiz, bize bu medeniyetlerden miras. İzmir çok kültürlü yapısıyla, insanların yüzyıllardır barış ve huzur içinde yaşadığı bir şehir. Kentimizde değişik mezhepten birçok kliseyi, aynı sokak üzerinde 7 tane sinegogu görebilirsiniz. Bir arada yaşama ve hoşgörü kültürüne sahibiz. Dünyanın en güvenli metropollerinden birinde, suç oranlarının son derece düşük olduğu güvenli bir şehirde bulunuyorsunuz. İzmir'de faaliyetlerinizi gönül rahatlığıyla sürdürebilirsiniz” diye konuştu.

Soyer: “Mükemmel bir destinasyon”

İzmir'in tarihi ve kültürel pek çok zenginliğe ev sahipliği yaptığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir'de pek çok antik şehir var. Bunun ötesinde, dünyadaki tüm flamingo nüfusunun yüzde 10'u şehir merkezine sadece 10 dakika uzaklıkta bulunuyor. Biz bir yolculuğa çıktık ve amacımız şehrimizin kültürel ve doğal mirasını tüm dünyaya tanıtmak. Ekosistemi, tarihi güzellikleri, gastronomisi, sağlıklı çevresi ve güvenli sokaklarıyla İzmir mükemmel bir destinasyon. Hepinize kentimize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle” dedi.

Kızılgüneşler: “İzmir sektöre geri dönüyor”

İzmir'in çağlar boyunca çok önemli bir liman kenti olduğuna dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Turizm faaliyetleri, Odamızın İzmir vizyonunun çok önemli bir kısmını teşkil ediyor. Bundan dolayı ‘12 ay boyunca turizm' düsturuyla kruvaziyer gemilerini kentimizde ağırlamak için birçok çalışma yapıyoruz. İzmir Valiliği öncülüğünde son derece aktif bir çalışma grubu kuruldu. Bu ekipte Odamız, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret Odası, İZFAŞ VE TURSAB yer alıyor. İzmir'i Avrupa'nın lider destinasyonlarından birisi haline getirmek hedefindeyiz. Amacımız, İzmir'i sadece kruvaziyer gemilerin programına dahil etmekten ibaret değil, transit nokta olmamızın yanısıra İzmir'i ana çıkış noktası yapmak, İzmir odaklı programlar hazırlamak ve konaklamalı kruvaziyer turizmini geliştirmek önceliğimiz. Kruvaziyer turizmi için önemli böyle seçkin bir gruba ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Bottaro: “İzmir'de olmak bizim için harika bir deneyim”

Costa Crociere Satış ve Pazarlama Direktörü Alessandro Bottaro, “İzmir'de olmak bizim için harika bir deneyim. Hepimiz farklı kıtalardan, farklı ülkelerden geliyoruz. Burada sadece Türkiye misafirperverliğini değil, Ege'nin misafirperverliğini de deneyimliyoruz. Bugün çok güzel bir söz duydum, sizlerle paylaşmak istiyorum; ‘İzmir'e ilk geldiğinizde konuk olursunuz, ikinci geldiğinizde dostumuz olursunuz, üçüncü geldiğinizde ise artık ailemizin bir parçası olursunuz' Hepimiz burada ailenizin bir parçasıyız. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, TURSAB ve İzmir Rehberler Odası koordinasyonunda gün boyunca gerçekleştirilen turlar kapsamında konuklar, UNESCO mirası Efes ve İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı içinde bulunan kent merkezinde kültür ve yaşamı deneyimledi. Urla bölgesinde ise İzmir'e has zeytin, zeytinyağı, üzüm ve bağlarla buluşarak özel bir gastronomi deneyimi yaşadılar