Yıldırım, Türk Eximbank'ın Afrika kıtasındaki mevcut faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği ve Steelorbis Elektronik Pazaryeri A.Ş.'nin destekleri ile Çelik Dış Ticaret Derneği organizasyonunda düzenlenen “Hedef Pazar: Batı Afrika Toplantısı” Ege İhracatçı Birliklerinde yapıldı. Batı Afrika pazarında ticari riskler ve risklerin sigortalanması hakkında bilgi verilen toplantı; Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın'ın açılış konuşmalarıyla başladı. “Batı Afrika Pazarında Riskler, Sigortalanması ve Yönetimi” başlıklı panel bölümünde ise, Nart Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart'ın moderatörlüğünde COFACE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Emre Özer, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Koray Erden, Atradius Türkiye Ülke Müdürü Taner Işık ve Çelik Dış Ticaret Derneği Temsilcisi Ali Sezen katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank'ın Afrika kıtasına özel önem vererek bu ülkelerdeki faaliyetlerini hızlandırdığının altını çizdi. Yıldırım, Türk Eximbank'ın Afrika kıtasındaki mevcut faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacağına inandığını aktardı.

"İhracat pazarlarımız daralmakta"

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, bugün gelinen noktada 170 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaştıklarını belirterek, “Hem ABD hem AB tarafından uygulanan korumacılık önlemleri geçtiğimiz ağustos ayından beri büyük engeller üretmekte. İhracat pazarlarımız yavaş yavaş daralmakta. Batı Afrika ve Güney Amerika pazarları bizim için çok önem arz etmeye başladı. Buna Güney Doğu Asya ülkelerini de ekleyebiliriz. İhracatımızı arttırmayı hedefleyen Düzenli Gemi Hattı Dağıtım projesi var” dedi.

Pilot bölge Batı Afrika

Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci de, "Dünya ticaretinin şu anki durumu, pazar kapasiteleri ve ekonomik krizler gibi zorlayıcı engellerden dolayı sürdürülebilir ihracat projeleri için kolları sıvadık. Tüm sektörlerde ortak payda sağlamak için projelerimizden biri olan Batı Afrika ülkeleri düzenli gemi hatta ve dağıtım projesi hakkında bilgi vermek isterim. Amacımız başta demir çelik ürünleri olmak üzere bu ülkelere olan ihracat miktarını arttırmak üzerinedir. Pilot bölge Batı Afrika ülkelerinin ardından; Doğu ve Güney Afrika, Tuna boyu ülkeler ve Karayip olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Pazarın yüzde 50'sini ele geçirebiliriz"

‘Ortak Lojistik' projesi hakkında bilgi veren Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eyüpoğlu ise şunları söyledi:

“Hedefimiz, düzenli bir hat kurarak hedef ülkelerde boşaltma limanlarında depo hizmeti de vererek ihracatın rekabet gücünü arttırmak. Pazarın yüzde 50'sini ele geçirebiliriz ama yüzde 5-6 gibi bir oranla pazarın içindeyiz. Projenin faydalarından bahsetmek gerekirse; ithalat maliyeti daha uygun fiyata olacağından Türk malları tercih sebebi olacaktır. İhracat ve döviz gelirleri artarak cari açığa pozitif etkisi olacak. İhracat kalemlerimizden olan çimento, kuru bakliyat ve makarna gibi ürünlerin ihracatında da çelikteki gibi avantajlara sahip olunacak.”

"Verilen imaj sizi yanıltmasın"

Batı Afrika pazarı hakkında katılımcılara bilgi veren Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın, “Afrika nüfusu ithalatı ve ihracatıyla Türkiye'nin ürettiği her mal için büyük bir pazar. Hiçbir zaman Avrupa'nın yerine geçebilecek değil ama yepyeni bir pazar. Batı Afrika dediğinizde karşınıza güven ve sağlık sorunları çıkıyor. Ülke imajı çok önemli bir şey. Türkiye imajı için de bu önemli. Televizyonların verdiği imajlar sizi yanıltmasın. Onlar hep ekstrem şeyleri veriyorlar. Halbuki karşınızda doğru insanları bularak iş yapabiliyorsunuz. Ülkemizin yapacağı anlaşmalar bizim ticaretimizin önüne açacak en önemli şey” diye konuştu.

"Stajyer alın"

2003 yılında 2,5 milyon dolar ile başlayan Türkiye-Afrika arasındaki ihracat rakamlarının bugün 14 milyon dolar seviyesinde olduğunu ancak bunun oldukça düşük bir rakam olduğunu söyleyen Taşkın, “Türkiye Cumhuriyeti, 4-5 bin Afrikalı öğrenciye burs veriyor. Onları iş yerlerinize stajyer olarak alın. Bu çocukların sanayiden haberi yok, onların sizlerden haberi yok. Bu yabancı talebelerden faydalanın. O çocuklar yarın geleceğiniz olacaklar, onlardan faydalanın. Batı Afrika'da 700-800 milyon dolarlık bir potansiyeli konuşuyoruz. Programımızı yapmalıyız, takımımızı kurmalıyız ve bol seyahat etmeliyiz. İhracatlarınız için gemileri çok iyi planlayın yoksa nakliyelerinizde gecikme yaşayabilirisiniz. En büyük sorun enerji konusu; birçok ülkede yok. Ulaşım, liman sorunu ve bürokrasi en büyük sorunlardan bir tanesi. Senegal, Gana, Fildişi Sahilleri, Kenya, Tanzanya potansiyel ülkelerden” açıklamasında bulundu.

"Sigorta limitlerini artırmamız lazım"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da, Türk Eximbank'ın Afrika kıtasına özel önem vererek bu ülkelerdeki faaliyetlerini hızlandırdığını belirtti. Türk Eximbank'ın Afrika kıtasındaki mevcut faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacağına inandığını aktaran Yıldırım şunları söyledi:

“Eximbank olarak üç boyutlu çalışıyoruz. Kredi ve sigorta ile ilgili 30'dan fazla programımız var. Ayrıca garanti ve teminat programları hazırladık. Afrika'nın tümü için yaptığımız çalışmalar var. 2018 yılında Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finans ettik. 2019'da ise yüzde 27'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. 2018 yılında sektöre verdiğimiz destek 5,8 milyar dolar. İhracatçılarımızın daha orta ve uzun vadeli kaynak beklentisi olduğu biliyoruz. Diğer bankalarla anlaşmanın çok önemli olduğu bir coğrafya Afrika. Bunlarla biraz daha yakından çalışıp Afrika coğrafyasına verdiğimiz sigorta limitlerini artırmamız lazım."