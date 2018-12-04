Helal Expo Fuarı'na İzmir damgası

Helal Gıda Sektörü, 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı Avrasya Gösteri Merkezinde 6. İİT Helal Expo Fuarında buluştu. Fuara, İzmirli kurumlar damga vurdu.

6. İİT Helal Expo Fuarı, 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Fuara, İzmir'den de kurumlar katılım sağladı. 29 Kasım- 2 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen 6. İİT Helal Expo Fuarında; Türkiye, Orta Doğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadaki hedef pazardan 500'den fazla satın alma profesyoneli buluştu. Helal Expo Fuarında İzmir Valiliği standında yer alan Ege İhracatçı Birlikleri Sanayi ve Tarım sektörü ihracatı hakkında katılımcılara bilgiler vererek tanıtım materyalleri dağıttı. Fuarı, 86 ülkeden katılımcı ziyaret etti. Fuara, 200 firma ve kurum katıldı.

Helal Gıda'ya olan ilginin her geçen gün arttığını ve 2 milyarlık Müslüman nüfusunun 1,3 trilyon dolara ulaşan gıda pazarında yüzde 15'lik payla temsil edildiğini kaydeden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin, sektörün önemini görerek 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu'nu kurduğunu, Türkiye'nin Helal Gıda sektörüne yaptığı yatırımların karşılığını alacağı döneme girdiğini, Helal Akreditasyon Kurumu'nun, Türkiye'nin dünya helal gıda pazarından daha fazla söz sahibi olmasına imkân sağlayacağını belirtti.

Orta Doğu ülkelerinin helal gıda talebinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Eskinazi, "Orta Doğu ülkeleri Türkiye için hedef pazar konumunda. Tavuk ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünler ancak helal sertifikası sayesinde Müslüman ülkelere satılabiliyor. Helal ürünler sadece gıda ile sınırlı değil; kozmetik, tekstil, finans sektörlerini de kapsıyor" diye konuştu.