Helikopter kazasının yaşandığı yerde çalışmalar sürüyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde iş adamı Cem Bakioğlu'na ait helikopterin acil iniş esnasında yan yatarak devrildiği kazanın ardından bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yürütüyor. Öte yandan kazada hafif yaralanan iki kişinin de isimleri belli oldu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesinde bulunan bir heliporttan iş adamı Cem Bakioğlu'nu almak için havalanan sivil bir helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı. Heliporttan yaklaşık 150 metre uzaklıktaki boş bir araziye acil iniş planlayan pilotun iniş yaptığı esnada helikopter, arızadan kaynaklı zıplayarak yan yattı. Helikopterin pervaneleri ise zemine sürterek parçalandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, helikopterde bulunan ve hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi tedbiren Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralananların isimleri belli oldu

Meydana gelen helikopter kazasında yaralananların isimleri belli oldu. Helikopterin içerisinde bulunan Erkan Şenman ve Mehmet Biçer'in şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kazanın sonrasında, helikopter içerisinden kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbiren tedavi altına alınan Şenman ve Biçer'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede çalışmalar sürüyor

Kazanın ardından güvenlik önlemi alınan bölgeye Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yan yatan helikopterin bulunduğu bölgede Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.