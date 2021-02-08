Helvacı Sağlık Ocağında çalışmalar sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, eski Helvacı Belediye Hizmet Binasının sağlık ocağına dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aliağa ilçesindeki Helvacı bölgesinde hizmet veren mevcut sağlık ocağının yetersiz kalması ve ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, eski Helvacı Belediye Hizmet Binası Aliağa Belediyesi tarafından sağlık ocağına dönüştürülüyor. Binanın yenileme çalışmalarının ardından sağlık ocağı olarak hizmet vereceği ifade edilirken, çalışmalar yenileme işini üstlenen bağışçı firma tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında, çatı tamamen değiştirilerek iç kısımda gerekli bölmeler oluşturuldu. Elektrik, su ve kalorifer tesisatı ile birlikte altyapı yenilendi. Binanın iç kısmında çalışmalar tamamlanırken, binanın dışı traverten mermer taşı ile kaplanarak binaya estetik bir görünüm kazandırılıyor. Taş işçiliğinin devam ettiği çalışmaların 20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.