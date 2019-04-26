Helvacı'da modern kapalı pazar yeri hizmete girdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Belediyesi'nin Helvacı'ya yaptığı modern kapalı pazar yeri hizmete girdi.

Aliağa ilçesindeki Helvacı Mahallesi'nde, pazarcı esnafı ve vatandaşı sağlıklı, modern bir alışveriş ortamında bir araya getirmeyi hedefleyen Aliağa Belediyesi, yaklaşık bir buçuk yıl önce başladığı Helvacı modern kapalı pazar yeri projesini tamamladı. Projenin tamamlanması ile birlikte modern kapalı pazar yeri Helvacı halkının hizmetine girdi.

Kullanım alanı 2 bin 642 metre kare olan iki katlı pazar yerinin, Helvacı halkının daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayacağı ifade edilirken, Helvacı'daki mahalle sakinlerine uzun yıllar hizmet verecek olan modern kapalı pazar yerinde ayrıca 45 araçlık otopark da bulunuyor.

Atatürk Mahallesi ve Yeni Mahalle'de bulunan kapalı pazar yerlerinden sonra Aliağa'nın üçüncü kapalı pazar yeri olan Helvacı kapalı modern pazar yerinde; üst katta 95, alt katta ise 25 tezgâh bulunuyor. Kapalı kullanım alanı ise 2 bin 150 metre kare olan pazar yerinin üst katında gıda, alt katında da giyim ve süs eşyalarının satışı gerçekleştiriliyor.