Hem diploma hem iş sahibi olması için öğrencilere fırsat

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, hem diplomalarına kavuşuyor hem de iş yeri açma belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın öncülüğünde, son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde önemli adımlar atıldı. Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Ortağı Önder Bulut da, bakanlık, sanayi ve ticaret odaları desteğiyle yürütülen çalışmaların mesleki eğitimin gelişmesinde önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bu liselerde okuyan ve mezun olan öğrencilerin staj ve istihdam sorunu yaşamadığını anlatan Bulut, "Okulumuzda her öğrencimizin geleceği için özelleştirilmiş bir eğitim planı sunuyoruz. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim almanın avantajlarının yanı sıra üniversiteye hazırlık alan dersleri ile de desteklenen programlarımız, öğrencilerimize kariyerlerini deneyimleyerek şekillendirme fırsatı sunuyor. Ortaöğretimin son basamağında çocuklarımız mesleki alan eğitimi, genel müfredat kapsamında; Almanca, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimleri gibi temel derslerin yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sanat ve müzik, beden eğitimi ve rehberlik derslerini de alarak geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlanma fırsatı buluyorlar" dedi.

"Ara eleman değil aranan eleman yetiştiriyoruz"

Özel Pancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimin ücretsiz olduğunu ve okul imkanlarının da geleneksel meslek lisesi algısını bir üst noktaya taşıdığını vurgulayan Önder Bulut, "Okulumuzda öğrencilerimiz geniş imkanlara sahipler. Hem teorik hem de pratik anlamında deneyimli kadromuz tarafından sürekli gelişimleri takip ediliyor. 10. sınıfta Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji ve Uçak Bakımı bölümlerini tercih edebiliyorlar. Bu bölümlerden yalnızca Uçak Bakımı destek kapsamında yer almadığı için ücretli, diğer tüm bölümlerimiz yüzde 100 ücretsizdir. Amacımız; yalnızca öğrencilerimizin mesleki anlamda kendilerini geliştirmesi değildir, mesleklerinde ilerlemeleri kadar birey olarak da gelişimleri önemlidir. Ara eleman değil aranan eleman vurgumuzun temeli de bu amaca dayanmaktadır" şeklinde konuştu.

İş yeri açmak da yükseköğretime devam etmek de mümkün

Özel Pancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının birçok kazanım elde ettiğini kaydeden Bulut , şöyle devam etti:

"Mezunlarımız eğitim aldıkları mesleki alanda diplomanın yanı sıra, iş yeri açma belgesini de almaya hak kazanıyor. Mezun öğrencilerimiz teknisyenlik unvanına sahip olurken akademik kariyerlerinde de istedikleri yol haritasını çizebilecek donanıma sahip bir şekilde kampüsümüze veda ediyorlar. Mesleki ve teknik eğitimin tüm dünyada gördüğü değerin farkında olarak çıktığımız bu yolda geleceğimizi birlikte; teknolojik, donanımlı ve inovatif projelerle şekillendirmek için sürekli gelişiyoruz ve ilerliyoruz."