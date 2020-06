Hem hastalar hem de can dostlar şifa bulacak

Canberk Gül, sokak hayvanlarının barınma, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla “Biz Tedavi Olurken Can Dostlarını da İyileştiriyoruz” isimli projeyi hayata geçirdi.

Eğitim ve sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, İzmir'deki sokak hayvanlarının barınma, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Üyesi Karaburun Evsiz Canlılar İçin (KEÇİ) Derneği ile ortak bir çalışma başlattı. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, Dr. Gül ile hayata geçirilen ortak proje kapsamında İzmir'deki sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

İzmir'de ihtiyaç büyük

Baylan, "Örneğin; İzmir'de trafik kazasında yaralanan bir kedimiz ya da köpeğimiz oluyor. Bu can dostlarımızın donanımlı bir klinikte tedavi edilmesi gerekiyor. Belediyelerimizin bu yönde hizmetleri var ancak belediyeler her trafik kazasına yetişemeyebiliyor. Yine kısırlaştırma konusunda da desteğe ihtiyacımız olduğu vakalar oluyor. Sokak hayvanlarının beslenme, tedavi ve barınma ihtiyaçları var. İzmir'de sokak hayvanlarının bu ihtiyaçlarına yönelik ilk projemizi Doktor Canberk Gül ile birlikte hayata geçiriyoruz. Doktor Canberk, doğa, çevre ve sokak hayvanları konusunda hassasiyetleri çok yüksek bir insan. Bu dünyanın yalnızca kendisine ait olmadığını, diğer canlıların da olduğunu idrak etmiş bir doktorumuz. Şimdi duyarlı hastalarının da İzmir'deki sokak hayvanları ile ilgili projeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Farkındalığı artırma çalışmalarımıza hem kendisi hem de hayvansever hastaları destek vermiş olacak. Kendisine sokak hayvanlarına sağladığı katkılar için teşekkür ediyoruz" dedi.

Salgın döneminde can dostların yanında olalım mesajı

HAYTAP ile yürütecekleri projenin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Dr. Gül, “Bu dünyada tek başımıza değiliz. Bizimle birlikte bu dünyayı paylaşan hayvan dostlarımız da var. Özellikle korona virüs salgını döneminde beslenme, barınma ve tedavi ihtiyacı olan can dostlarımızın yanında olmalıyız. HAYTAP ile yürüteceğimiz projede gönüllü hastalarımızın da maddi ve manevi desteğiyle sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız. Proje ortağımız HAYTAP yetkililerine bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dr. Canberk Gül muayenehanelerinin HAYTAP tarafından “hayvan dostu işletmeler” arasında anılmasının da kendilerine ayrıca gurur verdiğini belirtti.

Yaz aylarında en büyük problem su

İzmir HAYTAP Gönüllüsü Avukat Şefika Yıldırım Sert, özellikle yaz döneminde susuzluğun sokak hayvanlarının en büyük problemlerden biri olduğunu belirterek, "Hayvan severler olarak ulaşabildiğimiz noktalara mama ve su sağlamaya çalışıyoruz. Dernekler, STK'lar olarak her sokağa her mahalleye girmemiz imkansız. Belediyelerin de zaten böyle bir iş uygulamaları yok. Bütün sokak hayvanlarına ancak insanların duyarlı davranarak, evlerinin, iş yerlerinin önüne bir kap su bir kap mama koymasıyla yardım edebiliriz. Doktor Canberk Gül gibi herkes bir şekilde sokak hayvanlarına yardım elini uzatsa, can dostlarımız sağlıklı, huzurlu bir yaşam sürerler" diye konuştu.