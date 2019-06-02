Hem ihracatçılara hem de üreticilere hizmet veriyorlar

EYMSİB Yönetim Kurulu ve Üye İlişkileri Timi hem ihracatçıların, hem de üreticileri dinleyerek sorunlarına çözüm üretiyor.

Türkiye'ye 2018 yılında 831 milyon dolar döviz kazandıran ve 2019 yılı için 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefi koyan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından, üyelerin taleplerine hızlı çözümler geliştirmek amacıyla kurulan Üye İlişkileri Timi, birliğin yaptığı ihracatın yüzde 95'ten fazlasını gerçekleştiren 406 üyeyi bire bir ziyaret ettikten sonra, ihracata giden ürünlerin kalitesinin arttırılması amacıyla yaş meyve sebze üreticilerini bilgilendirmek için harekete geçti. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılı nisan ayında üyeye daha fazla dokunma hedefi göreve geldiklerini, görev sürelerinde çok sayıda üyeyi işletmelerinde ziyaret ettiklerini, 2018 yılı ekim ayında bir ziraat mühendisi ve bir üye ilişkileri uzmanından oluşan “Üye İlişkileri Timi” kurduklarını kaydetti. EYMSİB Üye İlişkileri Timi'nin zaman içinde Ege Bölgesinde, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Afyon, Denizli, Muğla, Balıkesir illerinde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerinin tamamına yakınını ziyaret ettiğini anlatan Uçak, "Sonraki süreçte üreticileri bilinçlendirme faaliyetlerine de ağırlık vermeye başladık. Bu süreçte biz de yönetim kurulu olarak üye ziyaretlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Hayati derecede önemli"

İhracatta, üreticilerin tarımsal alanda kullandıkları ilaçlar yönünden kalıntısız ürün, ithalatçı ülkelerin beklentilerine uygun kalite ve standartlarda üretimin hayati derecede önemli olduğuna dikkati çeken Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat hedeflerimize ulaşmamız için meyve sebze üretiminin sağlıklı olması çok önemli. Bu nedenle, Üye İlişkileri Timimiz Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Tarımsal Kooperatifler ile işbirliği içerisinde üreticileri bilinçlendirmek için sahada çalışıyorlar. EYMSİB Yönetim Kurulunun katılımıyla 2019 yılı içinde Kemalpaşa ve Afyonkarahisar Sultandağı'nda kiraz üreticileri ile, Alaşehir'de ise üzüm üreticileri ile yaptığımız toplantılar yönetim kurulumuz ve Üye İlişkileri Timimizin başarılı çalışmaları sayesinde yoğun katılımla gerçekleşti.”

406 firma ziyareti

Üye ilişkileri ekibinin İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Afyon, Denizli, Muğla ve Balıkesir'de yerleşik üyelerin devlet yardımları, tarımsal iadeler başta olmak üzere; Ege İhracatçı Birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlarla olan ilişkilerinin sağlıklı yürümesi adına danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Uçak, EYMSİB Üye İlişkileri Timinin, 8 ilde 255'i meyve sebze mamulleri ihracatçısı, 151 tanesi yaş meyve sebze ihracatçısı 406 firmayı en az bir kez ziyaret ettiğinin altını çizdi. Uçak, “EYMSİB Üye İlişkileri Timi üyelerin talep ve isteklerini yazılı rapor olarak yönetim kuruluna sunarken, yönetim kurulunda konuyla ilgili alınan kararlar ve çözüm önerileri doğrultusunda yapılması gereken işlemleri gerçekleştiriyor, söz konusu talep ve istekler ile ilgili çalışmalar ve gelişmelerle ilgili ivedilikle üyelere geri bildirimler yapıyor. Ayrıca aylık sektör raporları hazırlıyor, yaş meyve sebze üretim bölgelerinde düzenlenen periyodik toplantıların hazırlıklarını sürdürüyor” diyerek sözlerini noktaladı.