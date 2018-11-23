Hem sofraları hem de bütçeyi şenlendiren kurs

İzmir'deki Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Bucalı kadınların hayatlarına sihirli bir dokunuş; adeta yepyeni bir umut kapısı oldu. Merkezin en popüler programlarından pastacılık kursuna katılan Bucalı kadınlar, mutfaktaki hünerlerini geliştirirken, yeni iş olanaklarına da kavuşuyor.

Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi'nin kurslarıyla hem yeteneklerini hem sofralarını hem de hayallerini geliştiriyor. Kadınların hayatına yepyeni bir pencere açan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, düzenlediği kurslarla kadınlara sosyalliğin yanında aile bütçesine katkı sağlayıp iş sahibi yapacak meslekler edindiriyor.

Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen pastacılık kursuna katılan Bucalı kadınlar; tatlı ve pasta yapımını uzman eğitmenlerden önce teorik daha sonra uygulamalı olarak öğreniyor. İki aylık süreçte haftada iki gün düzenlenen pastacılık eğitimine katılan kadınlar; birbirinden lezzetli pasta, tatlı ve hamur işleri yapmayı öğrenip, kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak.

Hayallerini gerçekleştirmek için pastacılık kursuna başladığını söyleyen Aynur Yıldırım (40), muhasebeci olmasına rağmen kariyer planlarını değiştirip tatlı ve pasta üreticisi olmaya karar verdiğini söyledi. "Muhasebeciliği bırakıp, KOSGEB desteği de alarak butik pastacılık yapma hayalim var. Buca Belediyesi'nin ücretsiz pastacılık kursunu öğrenince koşarak geldim. Öğrendiklerimi hayata geçirip, üretime yönelteceğim" dedi.

Geçirdiği kaza sonrası tek bacağını kaybeden Sema Aldır (46) da, pastacılık kursunda öğrendiklerini kendi yorumunu da katarak üretime yönlendirmeyi planlıyor. Aldır, "Bunu meslek haline getirip, sosyal medya hesaplarından pazarlamak için üretim yapmayı planlıyorum. Kısa zamanda öğrendiklerimle bile sipariş alıyorum. Engelim hedeflerime engel olmadı. Yeni ve keyifli bir meslek ediniyorum, tüm kadınlara tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.