Hem zamandan hem maliyetten kazandıran projeler

Üniversite ve sanayi iş birliğine örnek olacak projeler, işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlıyor ve maliyetleri düşürmek için öneriler sunuyor.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yaklaşık 8 ay boyunca çalışarak DYO, Bosch Termoteknik, İnci GS -Yuasa, Öztaş Demir Çelik, Kanat Boyacılık gibi ulusal ve uluslararası şirketlere, akademik ve şirket danışmanların da desteği ile mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları projelerle işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlarken, çeşitli oranlarda da tasarruf ettirerek maliyetleri azaltan çözümler sundu.

6 yılda 36 projeye TÜBİTAK desteği

Geçtiğimiz 5 yılda mezuniyet projelerinden 20'si TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bu yıl da 6 projeleriyle TÜBİTAK 2209 - B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Böylelikle son 6 yılda, TÜBİTAK desteği alan mezuniyet projesi sayısı ise 26'ya ulaşmış oldu.

Üniversite-sanayi iş birliği

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy, öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek, "Üniversite ve sanayi iş birliği her zaman gündemde olan bir konu. Yaşar Üniversitesi olarak bu iş birliğine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimiz, daha okurken mezun olduktan sonra çalışacakları ortamı tanıma fırsatı buluyor. Sanayi kuruluşları da ortaya çıkan projeler sayesinde; verimlilik, tasarruf ve maliyet azaltma konusunda büyük kazanımlar elde ediyor, yaptığımız projelerde şirket ortaklarımızdan da büyük övgüler alıyoruz. Ege Bölgesi'ndeki ulusal ve uluslararası şirketlerle akademik ve şirket danışmanların da desteği ile geliştirilen projelerle TÜBİTAK destek programlarına kabul edilmek doğru yolda olduğumuzu gösterdi" şeklinde konuştu.

Bitirme projeleri koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Adalet Öner de, projelerle ilgili bilgi vererek, "Projelerin her biri, şirketlerde yaşanan gerçek problemleri ele aldı. Öğrencilerimiz, bir akademik danışman, bir araştırma görevlisi ve birlikte çalışılan kuruluştan bir şirket danışmanı ile çalışma fırsatı buldu. Yürütülen projelerle şirketlere fayda sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin de yeteneklerini ve bilgi birikimi arttığını, asıl önemlisi iş dünyası konusunda tecrübe kazandırdığını görüyoruz" dedi.