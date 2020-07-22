Hemşirelerden anlamlı “Pandemi ‘AN'ları” sergisi

Ege Üniversitesinde (EÜ) “Salgın Günlerinde Hemşire Olmak: Farklı Ülkeler-Farklı AN'lar” isimli Uluslararası Fotoğraf Sergisi açıldı.

EÜ Hemşirelik Fakültesi tarafından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kariyer Temsilcisi Doç. Dr. Esra Oksel koordinasyonuyla “Salgın Günlerinde Hemşire Olmak: Farklı Ülkeler-Farklı AN'lar” isimli Uluslararası Fotoğraf Sergisi açıldı. Hemşirelik Fakültesinde gerçekleşen sergi açılışına başta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak olmak üzere senato üyeleri ve personel katıldı. Korona virüs pandemisi sürecinde hemşirelerin mesleki çabalarını ve güçlerini ortaya koyduğu ve aynı zamanda anılarını sunma fırsatı bulduğu sergiye, Türkiye ile beraber Almanya, Avustralya, Eritre, İngiltere, İran ve Yunanistan olmak üzere 7 farklı ülkeden karantina ekibindeki hemşireler fotoğrafları ile katıldı. Sergide, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden karantina ekibinde görev alan hemşirelerin fotoğrafları da yer aldı. Hemşirelerin salgın sürecinde en ön cephede savaştığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Tüm dünya sağlık alanında çok önemli bir sınavdan geçiyor. Korona virüs ile bir savaş içerisindeyiz ve kuşkusuz bu savaşın en ön cephesinde hemşirelerimiz yer alıyor. Açılan sergimizde dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin her bölgesinden hemşirelerin ‘an'ları yer alıyor. Çok anlamlı bulduğum bu sergide emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge ise, “Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde sergilenen fotoğraflar; pandemi sürecinde hemşirelerin kendi sağlıklarını da koruyarak sorumluluklarını yerine getirdikleri 'an'larını duygu ve düşünceleriyle birlikte ortaya koyarken, fakültede eğitim almakta olan ve gelecekte eğitim alacak öğrenciler için bu günlerin gelecekte de hatırlanmasını sağlayacaktır” diye konuştu. Sergide hemşirelerin duygularını dile getirdiği; “İçimizdeki dünyayı bir tuluma sığdırdık”, “Gülümsemeye maskelerimizin altından devam ediyoruz”, “Dikkatimiz bize sevgiyle bakan gözlerdeydi”, “Covid-19 dünyayı esir almaya çalışıyor, biz ise COVID-19'u” gibi ifadelere yer verildi.