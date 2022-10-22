Hemzemin geçitteki bariyer kamyonete ok gibi saplandı: 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde hemzemin geçide gelen kamyona aniden kapanan bariyerin ok gibi saplanması nedeniyle sürücü yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tire Bayındır Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 35 ALD 911 plakalı kamyonet Kutsan mevkiinde bulunan hemzemin geçide geldiğinde, iddiaya göre açık olan bariyer aniden kapandı. Bariyer, aracın ön camından girerek kamyonete ok gibi saplanırken, meydana gelen olayda sürücü Mehmet Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.