Hentbolda Avrupa zamanı

Turu'nda Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul karşısında İzmir'de tur arayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirve yarışında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, EHF Avrupa Kadınlar Hentbol Kupası'nda da üçüncü tur maçlarına çıkıyor. Portekiz temsilcisi ADA de Sao Pedro do Sul ile karşılaşacak İzmir ekibi, iki maçı da evinde oynayacak. İlk mücadele 2 Aralık Cuma saat 16.30'da, ikinci karşılaşma 4 Aralık Pazar günü aynı saatte Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak. İsrailli hakemler Ron Peretz - Niv Schwartz karşılaşmayı yönetecek. 32 takımın mücadele edeceği kupada tur atlayan ekip son 16'ya ismini yazdıracak.

Avrupa kupalarında 13. yıl

Avrupa'da 13. kez mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, ilk kez 1999-2000 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyon Kupası'nda (EHF Cup) oynamıştı. İzmirli kızlar, bugüne kadar dört kez Avrupa Hentbol Federasyon Kupası, dört kez Challenge Kupası, iki kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası (Cup Winners Cup) ve Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHF European Cup) mücadele etmişti. Hentbolcular, 2008-2009 sezonunda ise Challenge Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

Senar Dayat: “Tüm İzmirli sporseverleri bekliyoruz”

Çok çalışarak İzmir'i her zaman en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Antrenör Senar Dayat, “Takım olarak genç ve tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. Başarının sırrı ise istikrarlı kadromuzun varlığı. Bu sezon da lige iyi başlangıç yaptık, daha da iyi olacak. Burada oynanacak iki maçı da kazanıp gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Tüm İzmirli sporseverlerin cuma ve pazar günü bize destek vermelerini istiyoruz” dedi.

Yasemin Özgür: “Takım olarak moral ve motivasyonumuz üst düzeyde”

Ligde oynadıkları Yalıkavak ve Kastamonu Belediyespor maçlarıyla Avrupa Kupası öncesinde önemli sınav verdiklerini söyleyen sporcu Yasemin Özgür, “Takım olarak moral ve motivasyonumuz üst düzeyde. Bu maçı kazanıp bir üst tura çıkmayı istiyoruz. İzmirlileri Celal Atik Spor Salonu'na davet ediyoruz” diye konuştu.