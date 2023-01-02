Öğrencilerde su bilincinin gelişmesinin amaçlandığı Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Her Damlasında Gelecek Var” projesi, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Her Damlasında Gelecek Var” projesinin kapanış programı gerçekleştirildi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki öğrencilerde su bilinci ve kültürü oluşturmayı, kuraklığa dikkat çekmeyi, suyun tüm canlılar ve dünya için önemini anlatmayı, öğrencilerin suyun tasarruflu kullanımıyla ilgili tüketim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projede yıl boyunca etkinlikler düzenlendi. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı projenin kapınış programında Egekent İlkokulu sınıf öğretmeni Güler Durak ve öğrencilerinin hazırladığı "Sihirli Orman" adlı tiyatro gösterisi, Büyükçiğli İlkokulu sınıf öğretmenleri Halide Edip Avcı, Nesrin Şen ve öğrencilerinin hazırladığı "Su" oratoryosu, Gülen Kora Bağımsız Anaokulu öğretmeni Ebru Güngördü Anar ve öğrencilerinin hazırladığı "Su Çocukların" şarkısı sergilendi. Büyük beğeni alan program, yıl boyunca düzenlenen yarışmaların ödül töreni ile son buldu.