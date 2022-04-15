“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası devam ediyor. İzmirliler kent genelinde belirlenen kitap teslim noktalarına yeni ya da ikinci el kitaplarıyla kampanyaya destek olabiliyor. Başkan Soyer'in “Bana çiçek değil kitap verin” çağrısına uyan ziyaretçileri ise kampanyaya bağışlanmak üzere kitap sağlamayı sürdürüyor.

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası 2 haftayı geride bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı kampanyaya İzmirliler birinci el ve ikinci el kitapla destek olabiliyor. Ancak kampanyada ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçıların yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını, üzerine “Her Mahalleye Bir Kütüphane” yazılı bir koliye koyarak kitap teslim noktalarına bırakması isteniyor. Kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif ediliyor ve muhtarlık kütüphanelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Hedef ilk etapta talepte bulunan muhtarlıklara 50 kütüphane kurmak.

Ziyaretçilerden destek

Başkan Soyer'in ziyaretçilerine “Lütfen bana çiçek ve hediye yerine kampanyamız için kitap verin” çağrısı ise karşılık bulmaya devam ediyor. Pek çok ziyaretçi kampanyaya destek olmak üzere Başkan Soyer'e kitap verdi. Başkan Soyer 200 kitap bağışıyla kampanyanın ilk destekçisi olmuştu. İzmirlileri kampanyaya katılmaya çağıran Başkan Soyer, özellikle kurumları kampanyayı sahiplenmeye ve büyütmeye çağırmıştı.

Kampanya destek noktaları:

Kent Kütüphanesi, Alsancak

Şato Kütüphanesi, Konak

Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak

Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca

Güzelbahçe Kütüphanesi, Güzelbahçe

Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca

Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Çiğli

Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru

Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi, Konak

Aşık Veysel Alanı Buz Pisti, Bornova

Yasemin Kafe, Bostanlı

Karşıyaka Eşrefpaşa Polikliniği

Balçova İZSU binası

Kütüphaneler Müdürlüğünden muhtarlara eğitim

İZBETON ilk etapta Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak ve Narlıdere'deki muhtarlıklara kütüphane kuracak. Kampanya için toplanan kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından tasnif edilecek, temizlenecek ve İZBETON tarafından kurulan muhtarlık kütüphanelerine gönderilecek. Kütüphaneler Müdürlüğü ise muhtarlara kitap tasnif etme, dizilim, ödünç verme ve kütüphane yönetmekle ilgili temel konularda eğitim verecek.

İZBETON muhtarlıklarda çalışma yürütüyor

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” projesi çerçevesinde İzmirli muhtarları projeye dair bilgilendirmişti. Projeden faydalanmak isteyen muhtarlar, kütüphane taleplerini İZBETON'a iletmişti. İZBETON ekipleri kütüphane yapılacak alanın uygunluğu, muhtarlığın mahalledeki konumu, bütün mahalleye hizmet edip edemeyeceği gibi kriterleri göz önüne alarak muhtarlıkları incelemişti. Uygun bulunan muhtarlıklarda çalışmalar başlatılmıştı.