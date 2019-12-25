Herkes için Turizm Derneği turizm sektöründen destek istiyor

Herkes için Turizm Derneği, farklı engellere sahip bireylerin turizm olanaklarından engelsizler kadar faydalanması amacıyla kuruldu. Dernek bugüne kadar İzmir ve bölgesinde bulunan çeşitli antik kentlere, müzelere kültür gezileri düzenledi, günübirlik ve kalmalı tatil organizasyonları yaptı, üniversitelerde engellilerin turizme katılımı ile ilgili seminerler verdi. Herkes için Turizm Derneği, AB Sivil Düşün Programı Hareketlilik ve Ağ Oluşturma hibe fonu kapsamında “Birlikte Güçlüyüz” projesini de hazırladı. Proje kapsamında engelsiz turizm ile ilgili incelemeler yapmak ve ilgili kuruluşlarla kontak kurmak amacı ile 24-30 Kasım tarihinde Berlin'e teknik ziyaret gerçekleştirildi. Projelerinin gerçekleşmesi için başta turizm sektöründe yer alan işletmelerden destek beklediklerini kaydeden Aydoğmuş, “Biz bu gezimiz sonrası öncelikle ‘her insanın seyahat hakkı vardır' diyerek turizm sektöründe yer alan bütün bileşenlerin engelliler konusunda duyarlılık göstermesini istiyoruz. Yerel yönetimlerin engelli dostu kentler birliğine aday olarak çalışmalarını bu doğrultuda yürütmesini istiyoruz. Böylece engellilerin sosyal yaşama katılımı kolaylaşacak, müze, ören yeri, gibi tarihi yerleri, plajlar, temalı parklar ve otellerde daha çok engelliyi görebileceğiz” diye konuştu.

Almanya'ya öğrenci götürecekler

Berlin gezisi hakkındaki görüşlerini aktaran dernek başkanı Ali Aydoğmuş, “Berlin, 2013 yılında AB tarafından engelli dostu kent seçildi. Almanya'da toplumun yüzde 10'unu engelliler oluşturuyor. Bu engellilerin, yüzde 70'i ise seyahat ediyor. Almanya'da yaşayan engelli bireylerin sosyalleşmesi için çeşitli kurumlar var. Bu kurumlar ücretsiz olarak belediyeler, vakıflardan veya bağışçılar kanalı ile tatil etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. Berlin'de yeni yapılan otellerin odalarının yüzde 10'unun engelli erişimine uygun olması zorunlu, yeni açılan restoranlar ve büyük işletmelerde de engelli erişimine uygun olmak zorundadır. Erişilebilirlik koşullarını yerine getirmeyenlere ruhsat verilmemektedir. Kentte bulunan müzeler engellilerde dikkate alınarak tasarlanmış, müzelerde sesli anlatımlar için kulaklıklar bulunmaktadır. Biz bu ziyaretimizle ciddi tecrübeler edindik ve iş birlikleri için ilk projelerin tohumlarını attık. Türkiye'den bir gurup görme engelli üniversite öğrencisini Almanya'ya götüreceğiz. Almanya'da görüştüğümüz kurumları da çağıracağımız bir engelli seyahat rehberi hazırlayacağız. Bu iş birliklerini daha geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.