HES kodu-İzmirim Kart eşleştirmesi devam ediyor

Aktif kullanılan İzmirim Kartların yüzde 85'ten fazlasına tanımlama işleminin yapıldığı görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, işlemi henüz gerçekleştirmeyen vatandaşlara, “Mağduriyet yaşamamak için İzmirim Kartınız ile HES kodunuzu eşleştirin” çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun buna istinaden aldığı karar gereğince, kent içi toplu ulaşım araçlarına binişte kullanılan İzmirim Kartlara, kişisel HES kodlarının tanımlanması zorunlu kılınmıştı. 30 Ekim 2020'den bu yana yapılan duyuruların ardından, 11 Ocak Pazartesi günü itibariyle HES Kodu tanımlanmayan İzmirim Kartlar ile toplu ulaşım araçlarına binişler engellendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, uygulamadaki ilk günde, kent genelinde çok önemli bir sorun yaşanmadığını söyledi. 30 Ekim 2020'den bu yana aktif kullanılan İzmirim Kartların yüzde 85'ten fazlasına HES kodu tanımlamasının yapıldığını kaydeden Bey, “Tanımlama süreci devam ediyor. Henüz bu işlemi yapmayanların, kent içi toplu ulaşım araçlarından yararlanmaya devam etmek için, kullandığı İzmirim Kart ile HES kodunu eşleştirmesi gerekiyor. Bu, birkaç dakikada yapılabilen çok basit bir işlem” dedi.

"Kodu girmeyi unutmayın"

Tanımlama işlemini internetten yapamadıklarını bildiren vatandaşların durumları incelendiğinde en büyük iki kusurun, “kişisel bilgilerin yanlış yazılması” ve “cep telefonuna gönderilen onay kodunun girilmemesi” olduğunu ifade eden Bey, “Lütfen bilgilerimizi dikkatli girelim. Son bölümde cep telefonuna gönderilen onay kodunu da girmeyi unutmayalım. Bunlara dikkat edilirse hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Sistem sorunsuz işliyor” diye konuştu.

Kartlar “geçersiz” değil

Öte yandan kamuoyunda, HES kodu tanımlaması yapılmayan İzmirim Kartların “bir daha kullanılamayacağı” yönünde bir algı oluştuğunu gördüklerini de belirten Bey, İzmirim Kartların “geçersiz” olmadığını vurguladı; kişisel HES Kodu tanımlamasının yapılmasının ardından toplu ulaşım araçlarına binişte eskisi gibi kullanılabileceğini söyledi.

Eşleştirme nasıl yapılıyor?

ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların, HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. “hes.eshot.gov.tr” adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, kişisel HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede, istenen bilgileri girilerek kayıt yaptırılabiliyor. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemi yapılıyor.

Yardım masaları da var

Öte yandan, internet imkânı olmayan ya da işlemi dijital mecralarda yapamayanlar için Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba Aktarma Merkezinde yardım masaları oluşturuldu. Buralarda görev yapan bilgisayarlı personel, vatandaşlara yüz yüze hizmet veriyor ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile eşleştiriyor.

65 yaş üstüne ve engellilere “son tarih” yok

Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanların da pandemiyle mücadele kararları kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması ve HES kodlarını eşleştirmesi gerekiyor. Ancak 11 Ocak 2021, 65 yaş üstü ile engelliler için ‘son tarih' değil. Çünkü 65 yaş üstündekilerin toplu ulaşım araçlarından yararlanması, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanmış durumda. Engelli vatandaşların ise raporlarını ibraz etme zorunluluğu nedeniyle kart ünitelerine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Ağır zihinsel engellilerin ve 18 yaşından küçük engelli vatandaşların başvuru işlemlerini, anne/babaları ya da vasileri yapabiliyor. Kart üniteleri, başvuru sahiplerine fotoğraflı İzmirim Kartlarını birkaç dakika içinde hazırlayıp veriyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise kart başvurularını hem www.izm irimkart.com.tr adresinden hem de şahsen yapabiliyor. Ardından fotoğraflı İzmirim Kartlarını; Konak, Bostanlı İskele, Fahrettin Altay ve Bornova Metro'daki kart merkezlerinden alabiliyor. 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara, İzmirim Kartları ücretsiz veriliyor.

Çevre ilçelerde kart başvurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol dışındaki ilçelerde; 65 yaş üstü, engelli, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kartı başvurularının “yerinde alınabilmesi” için ise yerel hizmet birimlerini görevlendirdi. www.izmirimkart.com.tr internet adresinden 65 yaş, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kartı başvuruları yapanlar; kartlarını yerel hizmet birimlerinden alabilecek. İnternet üzerinden başvurusu alınamayan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar ise istenen belgelerle birlikte (engelli raporu aslı veya aslı gibidir onaylı bir sureti, bir adet biyometrik fotoğraf ve kimlik) yerel hizmet birimlerine başvurabilecek. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kartlarını, kent merkezine gelmelerine gerek kalmadan yerel hizmet birimlerinden alabilecek.

Biniş bilgileri bakanlığa

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında 30 Ekim 2020'den bu yana İzmirim Kart biniş bilgilerini her gün Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyor. Aktif kullanılan İzmirim Kartların, HES kodlarıyla eşleştirilmesi sonrasında kentte toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Böylece hasta ya da temaslı kişilerin, toplu ulaşım araçlarını kullanmasının önüne geçilecek. Bakanlık, karantinada olması gerekirken, toplu ulaşımı kullanan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.