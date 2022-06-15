İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserleri İstanbul dışındaki seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Hey! Douglas, Cuma İş Çıkışı İzmir Kültürpark'ta sahne alacak.

70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel alt yapı ile tekrar düzenleyen Hey! Douglas, canlı orkestra ile İzmirli seyircileriyle 17 Haziran'da Kültürpark'ta bir araya gelecek. 18.30'da DJ performansı ile başlayacak etkinlik, 19.00'da Hey! Douglas Live konseri ile devam edecek.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için buluşma noktası olan ücretsiz ‘Cuma İş Çıkışı' konserlerinde 24 Haziran'da İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü'nde Melike Şahin sevenleriyle buluşacak.