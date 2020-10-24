“Hey İzmirli” karikatür sergisi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi grafik tasarımcısı, ödüllü karikatürist Ömer Çam'ın İzmir'i konu alan çizgilerinden oluşan “Hey İzmirli” karikatür sergisi Şato Kütüphanesinde açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde grafik tasarımcı olarak görev yapan karikatürist Ömer Çam'ın “Hey İzmirli” isimli sergisi, Büyükşehir Belediyesi Şato Kütüphanesinde açıldı. Katıldığı pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada kazandığı ödüllerle adından söz ettiren Çam'ın 50 eserden oluşan İzmir ve çevresi temalı karikatür sergisinin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, belediye bürokratları, çalışma arkadaşları ve sanatseverler katıldı.

Serginin düzenlenmesi için kendisini yüreklendiren ve destekleyen Neptün Soyer'e teşekkür eden Ömer Çam, “Bu zor süreçte karikatür sergimi gezerek biraz olsun tebessüm etmenizi umuyorum” diye konuştu. Çam, Soyer'e İzmir'i simgeleyen 9 Eylül Vapuru'nun sulu boya çalışmasını hediye etti. Bu anlamlı hediye için Çam'a teşekkür eden Neptün Soyer, sanatçının her bir çalışmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. Ömer Çam'ın “Hey İzmirli” karikatür sergisi 15 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.