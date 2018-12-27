Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin üç projesine hibe

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AB hibe fonları kapsamında hazırlanan üç proje ile hibe almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nca yürütülen Erasmus projesi, okulların ilgisini çekti. Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de, üç proje ile hibe almaya hak kazandı. Projenin 24 ay süreceğini belirten okulun İngilizce öğretmeni Nilgün Karaman, "Projenin bir tanesi 'Okulda Güvendeyim' Romanya koordinatörlüğünde sürdürdüğümüz bir projedir. Okullarda akran zorbalığına dikkat çekmek, velileri de içine katarak akran zorbalığı ile baş etmenin yollarına çalışmak amacıyla bu projenin içindeyiz. Bu proje 24 ay sürecek bir proje. 1 Eylül 2018'den, 31 Ağustos 2020'ye kadar sürecektir. Diğer bir projemiz girişimciliktir. 'Girişimcilik' projemizde yine aynı süre zarfında gerçekleşecek bir projedir. Bir diğer projemiz 'Green' çevre koşullarının sürdürebilirlik enerji kaynaklarının üzerinde çalışmak öğrencileri bu şekilde bilgilendirmektir" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Sıtkı Arı da, Avrupa Birliği 'Erasmus Plus' projelerinin dışında, dördüncü bir projelerin olduğunu, bu projenin de isminin Kardeş Okul olduğunu söyledi.