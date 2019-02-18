Heyelan bölgesinde endişeli bekleyiş sürüyor

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesinde, şubat ayının ayının başında başladığı belirtilen yer hareketliliği sonrası aşırı yağışların da etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, toplamda 27 ev tehlike nedeniyle tahliye edildi. Ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği bölge havadan görüntülenirken, terk edilmiş köyü andıran alanda tehlike sürüyor.

Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesinde geçtiğimiz günlerde heyelan meydana geldi. Şubat ayının başında başladığı ifade edilen yer hareketliliği sonrası aşırı yağışların da etkisiyle yaşanan heyelan nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. AFAD ekiplerinin ve jandarmanın bölgede güvenliği sağlamasının ardından kaymakamlığın ve uzmanların incelemesi sonucu tehlikede bulunan toplam 27 ev tahliye edildi. Öte yandan mahalle sakinleri, bölgedeki 60 dönümlük bir arazideki hobi bahçesi çalışmaları nedeniyle toprağın zarar gördüğü ve bu sebeple heyelanın oluşabileceği ihtimalini düşünüyor. Mahallede endişeli bekleyiş sürerken, mahalle sakinleri kaymaların devam ettiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekiplerinin de çalışma yaptığı alan havadan görüntülendi.

"Hobi bahçesi nedeniyle olduğu düşünülüyor"

Eğridere Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, “Başımıza bir felaket geldi. Bu Allah'tan geldi. Üzgünüz. Can kaybımız olmadı ama evlerimizden 12'si tamamen kullanılamaz hale geldi. Diğer evler de boşaltıldı. Vatandaşlarımız geçici olarak akrabalarına yerleşti. Kısa zamanda kaymakamlığımız ve valiliğimiz vatandaşların kiraya taşınmalarını sağlayacak. 6 aylık kira karşılanacak. Devletimiz yanımızda. 27 ev tahliye oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Bir vatandaş burada 60 dönüm arazi aldı, hobi bahçesi yapmak için. Burayı düzenledi. Vatandaşlarımız heyelanın bundan kaynakladığını düşünüyor. Heyelan olmadan önce hafif çatlamalar vardı. Bu yüzden kaymakamlığa ve belediyeye dilekçe verdik. Sonra zamanla felaket büyüdü. En son bu hale geldi. Hepimiz üzgünüz. Allah bir daha göstermesin. Gece gündüz buradayız ve uyku uyuyamıyoruz" dedi.