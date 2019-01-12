Heyelanla birlikte köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde, barajın taşması sonucu meydana gelen heyelan sonrasında Yenikurudere, Kanberler, Bayındır bağlantı yolu trafiğe kapandı. Yiğitler Barajı üzerindeki köprüde çöktü ve işçiler barajın diğer yakasında iş makineleriyle mahsur kaldı.

Kemalpaşa ilçesinde, sağanak yağış hayat felç etti. Etkili yağış nedeniyle Yiğitler Mahallesindeki Yiğitler Barajı taştı. Taşmayla birlikte bölgede heyelanlar meydana geldi. Heyelanın etkisiyle Yenikurudere, Kanberler, Bayındır bağlantı yolu trafiğe kapandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 36 saattir bölgede yoğun bir mücadele verirken, kapanan yol açılıyor ancak; heyelan nedeniyle tekrar trafiğe kapanıyor.

Köprü çekince işçiler barajın diğer yakasında mahsur kaldı

Öte yandan, yol üzerindeki Yiğitler Barajı üzerindeki köprü de çöktü. Bu nedenle, baraj çalışanları da iş makineleriyle suyun diğer yakasında mahsur kaldı ve karşıya geçemedi. Mahsur kalan işçilere ise ip yardımıyla yiyecek ulaştırıldı. İşçiler için Yiğitler Barajı üzerinde geçici bir önlem alınarak mahsur kalan işçilerin kurtarılacağı öğrenildi.