Hijyen çalışmaları Aliağa genelinde sürüyor

Korona virüs tehdidine karşı Aliağa'nın tüm cadde, sokak ve ana arterlerinde dezenfeksiyon çalışması yürüten ekipler program dahilinde; Siteler Mahallesi, Kazım Dirik Mahallesi, Kültür Mahallesi, Yalı Mahallesi, İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Hükümet Caddesi ile 102 Evler bölgesinde yıkama işlemi yaptı. Cadde ve sokaklar insan sağlığına zararsız antiviral su ile hijyenik hale getirildi. Belediye hijyen ekipleri, dezenfekte işlemlerine hazırlanan plan ve program dahilinde kent genelinde devam edecek.