Hilal Masa, Aliağalıların çözüm merkezi oldu

Bu zorlu süreçte vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt vermek ve sorunların çözümünü ivedilikle gerçekleştirmek için personel sayısını arttıran Hilal Masa, Aliağalıların tüm ihtiyaçlarını çözüme kavuşturuyor. Hilal Masa, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet noktalarıyla da eş zamanlı olarak çalışırken, görevliler, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek için başta Milletin Ekibi olmak üzere belediyenin tüm birimleriyle koordineli çalışıyor.

Aliağa'da yaşayan vatandaşların ayrıca, Alo 153 Hilal Masa hattını günün 24 saati, haftanın 7 günü arayarak ya da 0530 277 2222 no'lu Whatsapp çözüm hattına mesaj göndererek tüm sorun, talep ve ihtiyaçlarını iletebileceği belirtildi.