Hırsızlar bir anda karşısına çıkınca çığlık çığlığa bağırdı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evime giren hırsızlara karşılaşan kadın, korku dolu anlar yaşadı. Kadının hırsızlarla karşılaştığında çığlık atarak yaşadığı şok ve hırsızların kaçış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sabah 05.30 sıralarında, Ali Fuat Erden Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen 3 kişi, sokakta bulunan bir evi gözüne kestirdi. Şüphelilerden 2'si eve girerken 1 kişi de kapının hemen dışında gözcülük yaptı. O sırada tuvalete gitmek için uyanan ev sahibi Nihal Boy (33), evin içerisindeki 2 hırsızı görerek çığlık atmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine 3 kişi, koşarak sokaktan uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve Olay yeri İnceleme ekipleri eve gelerek incelemelerde bulundu.

"Kafamı çevirdiğimde hırsızla yüz yüze geldim"

Hırsızlarla karşılaştığında çığlık çığlığa kalan ev sahibi Nihal Boy, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Boy, "Sabah tuvalete gitmek için uyandığımda dış kapının açık olduğunu fark ettim ve erkek kardeşimin eve geldiğini zannettim. Sonra kafamı çevirdiğimde hırsızla yüz yüze geldim; aramızda da birkaç adımlık mesafe vardı. O korkuyla tekrar odaya girip kapıyı kapattım ve çığlık atmaya başladım. Onlar da çığlık attığımı duyunca çıkmışlar evden. Annem, kız kardeşim ve erkek kardeşimle yaşıyoruz burada. Hırsızlar annemle kız kardeşimin odasına girip onların telefonlarını, kardeşimin nakit paralarını almışlar. Onun dışında da askılıktaki çanta ve paltoları çıkartmışlar. Hırsızlar onları alırken de hiç duymadık biz onları. Onlar kaçtıktan sonra çanta ve paltoları balkona bırakılmış halde bulduk" diye konuştu.

Olayla ilgili aile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunurken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.