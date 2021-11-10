Hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir zincir markette cep telefonu çalan şüpheli, kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Bengisu Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Ş.O. adlı bir kadın, polis merkezinde giderek market içerisinde cep telefonunun çalındığını söyleyerek şüpheli veya şüphelilerden şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, market içerisinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayın şüphelisinin A.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.K.'yi takibe alan polis ekipleri aynı gün saat 18.30 sıralarında şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerine hırsızlığı yaptığını itiraf ettiği belirtilen A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.