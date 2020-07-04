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Hırsızlık yapmak için eve girmeye çalışan şahıslar suçüstü yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalışan şahıslar, devriye atan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalışan şahıslar, devriye atan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Zafer Mahallesinde devriye görevi yaptığı esnada, bir eve girmeye çalışan şahsı fark etti. Şahsın bir binanın balkonunda kapıyı zorladığını gören polisler, iki kişinin de araç içerisinde beklediklerini tespit etti. Üç kişiyi hırsızlık teşebbüsünde suçüstü yakalayan ekipler, yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.



Adliyeye sevk edildi


Hırsızlık teşebbüsü esnasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşı 18'den küçük R.Y., Hakan C. ve Yaşar K. gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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