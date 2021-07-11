Homeros'un 2 bin 700 senelik mirası doğduğu topraklarda anıldı

İzmir'in tarihi değerlerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan sempozyumlardan ilki olan etkinlikte, farklı üniversitelerden akademisyenler sunumlar yaptı. Oturum sonunda, Sanatçı Uğur Sayınbatur Bakır Nefesli Çalgılar Oda Müziği Topluluğu, Homeros Dönemi Müzik Kültürü isimli bir konser verdi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşen sempozyumda, Homeros geleneğinin insanlık mirasına olan katkısı, dünyanın çeşitli yerlerinden sempozyuma katılan edebiyatçı, tarihçi ve arkeologlar tarafından masaya yatırıldı. Panelistler, Homeros'un bir İzmirli ve Anadolulu olduğuna vurgu yaptı. İlk oturumun başkanlığını Houston-Clear Lake Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Şişman yaparken Homeros'un eserlerini Türkçeye çeviren Trakya Üniversitesi Balkan Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Sandalcı, Homeros'un Anadolu'yla Bağı isimli bir sunum gerçekleştirdi. Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy ise Homeros ve Troia ile ilgili bir anlatı gerçekleştirdi. Dört oturumdan oluşan etkinliğin sonunda, Ortaçağ ve Rönesans Müziği ile Homeros Dönemi Müzik Kültürü adlı iki konser dinleyicilerle buluştu.

Bayraklı'ya Homeros heykeli

Sempozyumun açılışına video konferans yöntemi ile katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “'İzmir'i Akdeniz Çanağı'nın öncü kenti yapacağız' sloganıyla yola çıkmıştık. Hemşehrimiz Homeros'u, İzmirli Homeros ve dönemi olarak anacağız. Homeros, dünya edebiyatını şiirleri ve sanatıyla etkilemiş yönlendirmiş bir büyük ustadır. Bayraklı Homeros Meydanı projemiz kapsamında, uluslararası yarışmayla belirlenecek Homeros heykelimiz de çok yakında yerini alacak” dedi.

Bu topraklarda doğan ve tüm dünyaya mal olmuş sözel bir geleneğin temsilcisi

Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, “Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz havzasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulmuştur. Çalışmalarımız arasında tarih, arkeoloji ve özellikle İzmir araştırmaları önemli bir yer kaplamaktadır. Bizler bu nedenle bugün sizlerle bir arada olmaktan ve Homeros gibi bu topraklarda doğan ve tüm dünyaya mal olmuş sözel bir geleneğin temsilcisinin günümüze ışık tutmasını bir nebze olsun katkıda bulunabilmekten çok mutluyuz. Bu bağlamda, ayrıca, Homeros mirasına sahip çıkan herkese çok teşekkür ederim. Hepinize Homeros'un 2 bin 700 sene öncesinden bizi aydınlatmaya çalıştığı ışığında ilham veren ve ufuk açan bir konferans dilerim” diye konuştu.

"Ortaklıkların başlangıcı olacak"

Sempozyuma video konferans yöntemiyle katılan Houston-Clear Lake Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Samuel Gladden ise “Homeros, zaman ve mekan arasındaki ortak tecrübelerin yansımasıyla bizi kendimizi görmeye ve anlamaya itiyor. Bugün, üniversitemiz ve Yaşar Üniversitesinin yapacağı ortaklıkların başlangıcı olacaktır. Orada olan arkadaşlarımı kıskanıyorum” sözlerine yer verdi.

Havaalanına da Homeros heykeli yapılsın

Dünya Kenti İzmir Derneği Başkanı Ahmet Güler, “İzmir Akdeniz çanağında çok önemli bir şehir. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman İzmir'in eksiği yok fazlası var ama İzmir'in yurt dışındaki tanınırlığı minimal seviyede. İzmir'in bir Avrupa kenti ve Türkiye'nin aydınlık yüzü olan bir kent olduğunu dünyaya tanıtmak için bir dernek kurduk. Almanya'da 5 tane İzmir Tanıtım Ofisi açtık. Bir yıl içinde tüm Avrupa'da İzmir Tanıtım Ofisi sayısı 20'nin üzerine çıkacak. Sadece Bayraklı'ya değil, havaalanına da bir Homeros heykeli yapılmasını ve altında ‘Memleketime hoş geldiniz' yazısı olmasını öneriyoruz. Yurt dışından gelen birçok turist Homeros'un eserleriyle büyüyor. O nedenle havaalanında Homeros'la karşılaşmaları etkileyici olabilir” ifadelerini kullandı.

"Homeros İzmir demek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Funda Erkal ise, “Tarihi liman, Kordon boyu, Kültürpark ne kadar İzmir ise Homeros da İzmir. Hepsiyle bağ kurma ihtiyacımız, hepsini koruma sorumluluğumuz ve yararlanma fırsatımız var. Tarih, arkeoloji ve doğayla tarif ettiğimiz şey aslında kültürümüzü oluşturuyor. Bu değerlere sahip çıkmalıyız, o yüzden Homeros ismini çok önemsiyoruz” dedi.