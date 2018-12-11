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Hoparlörden anonslar yapıldı, bir ilçe seferber oldu

İzmir’in Selçuk ilçesinde, botları batan düzensiz göçmenlere vatandaşlar sahip çıktı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, botları batan düzensiz göçmenlere vatandaşlar sahip çıktı. Belediye anonsuyla harekete geçen Selçuklu vatandaşlar; mültecilere gıda, kıyafet ve oyunca yardımı yaparak onları zor günlerinde kaderlerine terk etmedi.


Türk halkı misafirperverliğini bu sabah İzmir'de bir kez daha gözler önüne serdi. İddiaya göre yeni bir yaşam ümidiyle yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçmak için bota biten 44 mültecinin hayalleri suya düştü. Bot karaya yakın bir yerde alabora olunca mülteciler canlarını zor kurtardı ve kıyıya çıktı. Soğuk hava sebebiyle oldukça zorlanan bir grup mülteciyi gören yoldan geçen bir kamyonet sürücü, onları arabasına alarak Selçuk'a doğru yola koyuldu. Yolda polise de haber verilmesiyle mülteciler, Selçuk ilçe merkezine getirildi.



Halk seferber oldu


Çok zor durumda olan mülteciler için Selçuk halkı adeta seferber oldu. Belediye hoparlörlerinden yapılan yardım anonsunun ardından vatandaşlar zor durumda olan mültecileri kaderine terk etmedi. Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odasının da yardımlarıyla mülteciler, önce yeni kıyafetlerini giydi sonrasında da karınlarını bir güzel doyurdu. Bununla da yetinmeyen vatandaşlar, miniklere oyuncak dağıtmayı ihmal etmedi. Zor durumda olan mültecilere canla başla yardım eden Selçuk halkı, Türk halkının misafirperverliğini bir kez daha gösterdi.

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