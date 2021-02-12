İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hortum Alaçatı'da bir çiftliği yerle bir etti

İzmir Çeşme’de dün akşam saatlerinde gerçekleşen hortum, Alaçatı Mahallesinde bir büyükbaş hayvan çiftliğini adeta yerle bir etti.

İzmir Çeşme'de dün akşam saatlerinde gerçekleşen hortum, Alaçatı Mahallesinde bir büyükbaş hayvan çiftliğini adeta yerle bir etti. Olay esnasında çiftlikte görevli çobanların kendisini aradığı söyleyen çiftlik sahibi ise “Beni arayıp çiftlik falan kalmadı dediler” diyerek olayın büyüklüğünü anlattı.


Dün akşam saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde çıkan fırtına sonucu oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Hortumdan etkilenen bir çiftlikte 4 büyükbaş hayvan telef olurken, birçok hayvan da sakatlandı.


Yaklaşık 250 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin duvarları yıkılıp çatısı uçarken, olayın olduğu saatlerde evde olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Şaban Özen, “Büyük bir felaketti. Allah kimseye göstermesin bir daha. Şu anda sağlam kalan hayvanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Diğer çiftliğimizden kesilmesi için hayvan gönderiyoruz buradaki hayvanlarımıza yer açılması için. Olayın olduğu saatlerde çiftlikte iki çobanım bulunuyordu beni aradılar ‘Abi dam, ahır hiçbir şey kalmadı hepsi çöktü burada' dediler. Hemen geldim çiftliğe ve her yerin yıkılmış olduğu bir manzara ile karşılaştım. İlk gördüğümde kriz geçirdim resmen. 250 hayvan vardı bu çiftlikte 4-5 tanesi telef oldu, 3 tane hayvanın da ayağı kırıldı. Şu anda tek isteğimiz buradaki hayvanları çıkartmak” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.