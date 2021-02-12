Hortumun yaraladığı işçiler konuştu

İzmir Çeşme'de meydana gelen hortum, şantiye alanındaki konteynerde kalan işçileri yaraladı. Çeşitli illerden çalışmaya gelen işçiler, hortumun etkisiyle bulundukları koğuştan iki üç sıra sonraki koğuşa kadar sürüklendiklerini söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde, dün akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum, Alaçatı Port'un devamında bulunan şantiye alanındaki vinci devirdi. Bu esnada şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi de yaralandı. Tedavilerinin ardından eşyalarını almak için şantiyeye geri gelen işçiler, yaşadıkları felaketi anlattı.

"Birinci koğuştan üçüncü koğuşa geçmişim"

Metin Karakuş isimli işçi, "Akşam fırtına başladı, elektrikler kesildi. Uçak düşer gibi oldu. Birden kendimi diğer koğuşta buldum. Birinci koğuştan üçüncü koğuşa geçmişim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hepimiz nereye gittiğimizi bilemedik. Bir taraf altta kaldı, bir taraf üstte kaldı. Diğer arkadaşlarım da yaralandı ama çok şükür hepsi iyi. Bir arkadaşımızın durumu daha ağırdı. O üst kattan aşağıya düştü. Kırıkları vardı, şimdi nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben buraya Kahramanmaraş'tan gelmiştim. Daha dün işbaşı yapmıştım. Allah'ın takdiri bu oldu" dedi.

"Hortumun geldiğini anladım"

Samsun'dan İzmir'e yeni geldiğini belirten Savaş Üstündağ isimli işçi de, "Gündüz çalıştık. Akşam yemeğimizi yedikten sonra istirahat için koğuşlarımıza çekildik. Ben sağdaki ilk koğuşta kalıyordum. Önce elektrik kesildi, sonra rüzgar başladı. Ben hortumun geldiğini anladım. Daha önce bu olayı Antalya'da yaşamıştım. Koğuşta beş kişiydik. Bir kişi camdan bakıyordu. ‘Herkes bir yere tutunsun, konteyner yerinden kalkabilir' dedim. 10 saniye sonra camın kenarında duran arkadaşımız aşağıya düştü. Kopan bir parça sırtıma isabet etti, kafama da geldi. Ranzanın altına sürüklendim ve iki üç koğuş ileri sürüklenerek direğin altında sıkıştım. Aşağıya düşen arkadaşa baktım, yanımdaki arkadaşlardan kafama bakmalarını istedim. O anda gözüm karardı ve bayılmışım. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Ağrımayan bir yerim yok. Ellerim, ayaklarım yaralandı. Darbeyi genelde sırtımdan aldım. Muhtemelen cam patladı" diye konuştu.