Hububat ihracatçılarının yeni rotası Brezilya

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Latin Amerika'nın en büyük uluslararası süpermarket fuarı olan APAS'ta 15-18 Mayıs tarihlerinde Türk ürünlerini tanıttı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Türk ihracatçısı Uzak Ülkeler Stratejisi ile 2023 yılını küresel atak yılı ilan etti. Biz de 15- 18 Mayıs 2023 tarihlerinde Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya ile sahaya indik. 22 Türk firmamız Sao Paulo'da dört gün boyunca Türk ürünlerimizi başarıyla tanıttı. Birliğimiz standında katılımcı ve ziyaretçilere Türk kahvesi ve Türk lokumları ikram ederek tadım etkinlikleri düzenledik” dedi.

“Sektörümüz gıda ihracatında lider”

“Brezilya nüfus olarak dünyanın en kalabalık 6'ıncı ülkesi olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, “Aynı zamanda Latin Amerika'nın 10 ülkesiyle komşu. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olarak Brezilya'ya 8 milyon dolar ihracatımız var. Sektörümüz gıda ihracatında lider. Gıda ihracatının yüzde 40'dan fazlasını hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçılarımız yapıyor. Brezilya uzak bir destinasyon olması sebebiyle zor bir pazar ve maliyetler yüksek ancak ihracatımızı daha yukarıya taşıyacak potansiyelimiz var. APAS Fuarı bu sene 22 farklı ülkeden 820 katılımcı firma ve yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz” diye konuştu.

Fuarda T.C. Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, Ticaret Ataşeleri Seçil Önel ve Gökçen Türk, birliğimiz standı ile diğer Türk firma katılımcılarının stantlarını ziyaret ederek Brezilya pazarı hakkında bilgilendirmelerde bulundular.