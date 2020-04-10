Hububattan mart ayında yüzde 120'lik artış

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 120'lik artışla ihracatını 56 milyon dolara çıkararak mart ayının artış rekortmeni oldu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, 2019'da ihracatlarını yüzde 10 artırarak 443 milyon dolara çıkardıklarını hatırlatarak, “Geçen seneyi 12 birlik arasından ihracatını en fazla artıran birlik olarak geride bıraktık. 2020'ye aynı hızla devam ediyoruz. Korona virüs salgınının gıda başta olmak üzere birçok üründe lojistik hizmetlerinde tedarik sorunlarına neden olmasına rağmen mart ayı ihracatımızı yüzde 120 yükselterek 56 milyon dolara çıkardık. Türkiye geneli ocak-mart döneminde geçen sene 1,7 milyar dolar olan hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 6 yükselerek 1,8 milyar dolara çıktı. Ege Bölgesinde ise geçen sene ocak-mart döneminde 94 milyon dolar olan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı bu dönem yüzde 41 artarak 132 milyon dolara ulaştı" dedi.

Bitkisel yağ lider, çikolata ikinci

Terci, haşhaş tohumu ihracatının 1 Temmuz 2019'dan 31 Mart'a kadar olan dönemde yüzde 150'lik artışla 30 milyon dolardan 75 milyon dolara ulaştığını söyleyerek, “Yılın ilk çeyreğinde bitkisel yağ ihracatımız yüzde 64'lük artışla 67 milyon dolara, çikolata ihracatı yüzde 28'lik gelişimle 12 milyon dolara yükseldi. Yağlı tohumlar ise 11,3 milyon dolar, hububat ve mamulleri 11 milyon dolar, yem ihracatımız yüzde 128'lik artışla 9 milyon dolar oldu. Değirmencilik ürünleri yüzde 76 artarak 7,6 milyon dolara, baharat ihracatı ise 6,7 milyon dolar, bakliyat ihracatı yüzde 39'luk artışla 1,3 milyon dolara ulaştı" bilgisini verdi.

Hindistan, Güney Afrika ve Çin'e rekor artış

Mustafa Terci, ocak-mart döneminde Türkiye'nin ihracatında ülke bazında yüzde 52'lik payla Irak'ın ilk sırada yer aldığını, en çok ürün satılan diğer ülkelerin ABD, Yemen, Suudi Arabistan ve Suriye olduğunu söyledi. Terci, “Ege Bölgesinden ise 121 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlk 10 ülke arasında; 22 milyon dolarla Cezayir, 10 milyon dolarla Yemen, 7 milyon dolarla Tunus, 6 milyon dolarla Suudi Arabistan, 5 milyon dolarla Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya, 4 milyon dolarla Angola ve Avustralya yer alıyor. En fazla ihracat artışı kaydettiğimiz ülkeler ise Cezayir, Libya, Angola başta olmak üzere yüzde 796'lık artış ve 3 milyon dolar ile Hindistan, yüzde 1170'lik artış ve 2 milyon dolar ile Güney Afrika, yüzde 449'luk yükseliş ve 1 milyon dolar ile Çin" diye konuştu.

İhracat artarak devam edecek

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan küresel korona virüs salgınının hububat ve bakliyat başta olmak üzere gıdanın hayati önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğine değinen Terci şöyle devam etti: “Türkiye büyük potansiyeliyle şanslı ülkelerden biri. Bakanlıklarımızın salgına karşı aldığı tedbirler, sınırlardaki kontrollü geçişler, tampon bölge uygulaması, temassız ihracat, Türkiye'de üreticilere verilen desteklerle ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine göndermeye devam ediyoruz. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı 21 ilde çiftçiye tohumun yüzde 75'inin hibe edilmesi desteği tarımda üretimin artmasını sağlayacak. Aynı zamanda 'Bitkisel üretimin geliştirilmesi' programıyla da hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışı sağlanacak. İhracatımızın artarak devam edeceğine inanıyorum.”