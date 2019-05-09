HUGO BOSS İzmir, Future Summit'te 200 öğrenci ile buluştu

HUGO BOSS İzmir, 2'nci Future Summit'te 200 öğrenciyi İzmir'deki üretim tesislerinde ağırladı.

HUGO BOSS Tekstil Sanayi, iş yaşamına hazırlanan üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuklarına ışık tutmak amacıyla gerçekleştirdiği 2'nci Future Summit'te 200 öğrenciyi İzmir'deki üretim tesislerinde ağırladı. HUGO BOSS İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, tekstil mühendisliği, endüstri mühendisliği, moda tasarım, bilgisayar mühendisliği, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

HUGO BOSS İzmir, yetenek kazandırma departmanı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, HUGO BOSS İnsan Kaynakları Müdürü Ebru Süngü'nün 'Potansiyelini Keşfet' temalı sunumu ile başladı. Sonrasında öğrenciler, ilgilendikleri bölüme göre kendi seçtikleri departmanların yöneticileri ile bir araya gelerek, gelecekte çalışabilecekleri alanlar ile ilgili bilgiler aldılar. HUGO BOSS İzmir insan kaynakları, tedarik zinciri, bilgi teknolojileri, finans muhasebe, üretim, endüstriyel ön hazırlık, teknik ürün dizaynı ve kurumsal projeler bölüm liderleri, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladılar. Yaklaşık bir saatlik paylaşımın ardından, profesyonel Eğitmen / Kurumsal Gelişim Yöneticisi Özlem Bahar, öğrencilere ‘iş yaşamında duygusal zekânın önemi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

HUGO BOSS İzmir, önümüzdeki dönemde de genç yeteneklerin gelişimini desteklemek amacı ile yeni ve farklı etkinlikler tasarlamaya devam edecek.