HUGO BOSS İzmir'e ‘Yılın Çalışan Gelişimi Programı' birincilik ödülü

HUGO BOSS İzmir, çalışanlara etkili ve hızlı eğitim imkanı sunan Virtual Dojo Projesi ile Learning 2019 Ödülleri 'yılın çalışan gelişimi programı' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Learning 2019 Ödülleri'ne, 51 ülkeden yüzlerce proje katıldı. Endüstri lideri şirketlerin yöneticilerinden oluşan jüri, projeleri, üreticilik, etkili öğrenme ve ölçülebilir ticari etki kategorilerinde değerlendirdi. Londra'da gerçekleştirilen ödül töreninde, HUGO BOSS Virtual Doja'ya 'yılın çalışan gelişimi programı' kategorisinde birincilik ödülü verildi.

Konfeksiyon sektörünün, ürün grubu ve tüketici beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmesi ihtiyacından yola çıkarak tasarlanan HUGO BOSS Virtual Doja, operatörlere daha etkili eğitimler vermek için kullanılıyor.