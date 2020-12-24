‘Hükümsüz' dizisinde 108 Gültepeli rol aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sinema sektörüne ev sahipliği yapma vizyonu doğrultusunda İzmir Vakfı çatısı altında kurulan İzmir Sinema Ofisi'nin yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Birçok yönetmen ve yapımcı, film çekimleri için İzmir'i tercih etmeye başladı.

Yayın hayatına 1 Ocak 2021 itibarı ile başlayacak yeni bir dijital içerik platformunda seyircisiyle buluşacak ‘Hükümsüz' dizisi, Kemeraltı ve Gültepe başta olmak üzere İzmir'in çeşitli mekanlarında çekimlerini sürdürüyor. Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile GORA, Vizontele, Aşk Tesadüfleri Sever, Yahşi Batı gibi çok sayıda başarılı film, müzik klibi ve dizide yönetmen olarak imzası bulunan Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği dizi 8 bölüm sürecek. Gültepe ve Kemeraltı ile İzmir'in farklı mekanlarında çekilecek dizinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu gibi iddialı isimler dikkat çekiyor.

İzmir Sinema Ofisi, ayni katkıları sinema sektörüyle buluşturuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Sinema sektörüne ev sahipliği yapma” vizyonu doğrultusunda İzmir Vakfı çatısı altında kurulan İzmir Sinema Ofisi, sinema sektörüne destek sağlıyor. İzmir Sinema Ofisi, İzmir'de çekimi gerçekleştirilen filmler için çekim noktalarının belirlenmesinden, lojistik yardımlara ve yardımcı oyuncuların bulunmasına kadar pek çok alanda sinema sektörü için kolaylaştırıcılık yapıyor. İzmir Sinema Ofisi, İzmir Vakfı üyelerinin ayni katkılarını yapımcı ve yönetmenlerle buluşturarak İzmir'deki sinema ekosisteminin büyümesini sağlıyor. Daha çok filmin İzmir'de çekilmesi, şehrin tanıtımı için de büyük önem taşıyor.

108 Gültepeli oyuncu oldu

Sinema filmi ve dizi ekipleri, İzmir Sinema Ofisi ile bağlantı kuruyor ve ihtiyaçlarını yerelden karşılayarak esnaf başta olmak üzere kent ekonomisine hareketlilik kazandırıyor. Gültepe'de gerçekleşen çekimlerde mahalle sakinleri figürasyon için dizi ekibine katılarak mütevazı da olsa gelir elde etti. Filmde 108 Gültepeli figüran olarak rol aldı.

“Sektörün şehre katkılarını önemsiyoruz”

İzmir Sinema Ofisi projesinin meyvelerini vermeye başlamasından duyduğu mutluluğu paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yönetmen Ömer Faruk Sorak ve tüm dizi ekibinin İzmir'i tercih etmesi bizi memnun etti. Başka film ve dizi projeleriyle de İzmir'in farklı alanlarını buluşturmak ve şehrimizi her platformda tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “26 Kasım'da İzmir Zamanı ortak akıl çağrımızla Türkiye'deki sosyal girişimcileri ve kültür sanat üreticilerini İzmir'le birlikte üretmeye davet etmiştik. Bu davetimize pek çok sanatçıdan olumlu tepki geldi ve 150'den çok sosyal girişimci önerilerini bize iletti. Sinema sektörü, İzmir'de canlanmasını en çok önemsediğimiz sektörlerden biri. Çünkü sinemanın İzmir ile buluşması aynı zamanda İzmir'in daha iyi tanınması ve şehrin bu güne kadar fark edilmemiş değerlerinin, mekanlarının ve biriktirdiği kültürel belleğin daha çok insanla buluşması anlamına geliyor. İzmir'in bir dünya şehri olması için yaptığımız çalışmalar arasında İzmir Vakfı altında kurduğumuz İzmir Sinema Ofisi bu nedenle büyük önem taşıyor. Projemizin başarılı olması için destek veren İzmir Vakfı üyelerine, şehirdeki tüm paydaşlarımıza ve film setlerinde misafirperverliğini esirgemeyen tüm İzmirlilere çok teşekkür ediyorum.”