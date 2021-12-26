Hülya Nutku anısına tiyatro oyunu yazma yarışması

Dr. Hülya Nutku'nun anısını yaşatmak için Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması düzenliyor. Eserlerin son teslim tarihi 1 Mart 2022.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Eylül ayında hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı, İzBBŞT Danışma Kurulu Üyesi ve Sanat İletişim Direktörü Prof. Dr. Hülya Nutku'nun adını ve anısını yaşatmak için İZELMAN ortaklığıyla Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması düzenliyor. Yarışmanın amacını, Türk edebiyatı ve tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak, teşvik etmek ve yeni eserlerle ulusal tiyatroda farklı bakış açılarına yer vermek olarak belirleyen İzBBŞT, Türkçe eser veren yazarların özgün, daha önce sahnelenmemiş, yayınlanmamış ve ödül almamış oyunları ile yarışmaya katılmalarını bekliyor.

Son teslim tarihi 1 Mart 2022

Seçici kurul üyeleri Yücel Erten, Orhan Alkaya, Prof. Dr. Adnan Akyarlı, Eren Aysan, Hakan Meriçliler, Zeynep Nutku ve Kadir Efe Oruç olan yarışmada eserlerin son teslim tarihi 1 Mart 2022 olarak belirlendi. Dereceye girmeye hak kazanan eserler ve eser sahipleri 20 Mart 2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN A.Ş web siteleri ile sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü'nde yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyen eser sahipleri, yarışmanın şartnamesine www.izmirsehirtiyatrolari.com ve http://kultursanat.izmir.bel.tr/ adreslerinden ulaşabilecek.