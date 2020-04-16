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Huqqabaz İzmir'e geliyor

Türkiye’nin kendine özgü yerel mutfağı ile dünya mutfağını harmanlayarak lezzet tutkunlarına sunan Türkiye’nin ünlü markası Huqqabaz, İzmir’de açılıyor.

Türkiye'nin kendine özgü yerel mutfağı ile dünya mutfağını harmanlayarak lezzet tutkunlarına sunan Türkiye'nin ünlü markası Huqqabaz, İzmir'de açılıyor.


Son 7 yıldır hızlı bir büyüme gösterip Türkiye'nin dört bir yanına açılan Huqqabaz, şimdi de İzmir'e geliyor. Zengin içerikli menüsünün yanı sıra personel eğitimlerinden mutfak kültürüne kadar hassasiyetleriyle dikkat çeken Huqqabaz, gittiği şehirde yeme içme kültürünü değiştiriyor. Özellikle yerel lezzetlerle dünya mutfağını bir araya getiren restoranın özel menüleri çok beğeniliyor. Alsancak'ta İzmirliler için farklı lezzetlerden oluşan menüyü sunacaklarını belirten yetkililer; misafirlerine kaliteli zaman geçirecekleri, her anın keyfini çıkaracakları, küçük sürprizlerle günlerine renk katacakları, lokal tatları keşfedecekleri bir deneyim sunmayı amaçladıklarını belirtti.

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