Hür: "Girişimci kadınlar sosyal medyadan faydalanmalı"

Önce Girişimci Kadınlar Grubu adlı platformun ardından Girişimci Kadınlar Akademisi'ni kuran Ülkü Hür, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara sosyal medyanın imkânlarından yararlanmaları tavsiyesinde bulunarak, ''Sınırları aşarak daha çok kişiye ulaşmak için teknolojiyi mutlaka kullanın'' dedi.

Kadınları iş hayatına kazandırmak amacıyla 2017 yılında Girişimci Kadınlar Grubu'nu kuran ve binlerce kadının projelerini hayata geçirmesine önayak olan Ülkü Hür, bir süre önce de Girişimci Kadınlar Akademisi'ni hayata geçirerek çalışmalarını genişletti. Girişimci kadınların çok farklı alanlarda yeni iş kolları oluşturduğuna dikkat çeken Hür, başarılı olmak için teknolojinin sunduğu imkanlardan da faydalanmak gerektiğini belirtti.

Sınırları aşmak için teknoloji şart

İş hayatında var olmak isteyen kadınlara sosyal medyaya yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Ülkü Hür, bu sayede girişimlerinin sınırları aşacağını vurgulayarak, ''Aklınıza bile gelmeyen yeni iş kollarına atılan girişimci kadınların seslerini daha çok duyurma zamanı artık. Ürün veya hizmet fark etmez; sınırları aşarak daha çok kişiye ulaşmaları için teknolojiyi kullanmak zorundalar'' dedi.

''Her şeyi başarıyorlar''

Bir zamanlar akıllı telefon kullanmaya bile çekinen kadınların bugün e-ticaret sektöründe önemli işler başardığını belirten Ülkü Hür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde artık elimize sığan dijital dünyanın kurallarını ve imkanlarını bilince, o yolculuk korkutucu olmaktan çıkıyor. Hatta dijital dünyada yer almak, nereye, nasıl gideceğini gösteren pusulaya sahip olmak gibi. Daha önce dokunmatik akıllı telefonu kullanmakta tereddüt eden kadınlar, artık e-ticaret başta olmak üzere malzeme tedarikinden reklam vermeye kadar her şeyi tıkır tıkır yapıyor ve başarıyor. İşte bu; ‘güç' demek.”

''Daha gidecek çok yolumuz var''

Girişimci Kadınlar Grubu ve Girişimci Kadınlar Akademisi sayesinde bugüne dek birçok kadının hayallerini gerçekleştirme imkânı bulduğunu anlatan Ülkü Hür, gündeminde yeni projeler de olduğunu açıkladı. Hür, ''Çok fazla proje dinliyorum, ihtiyaçlara cevap vermek için devamlı hareket halindeyim. Girişimci Kadınlar Grubu, 300 bin takipçisiyle Türkiye'nin en büyük kadın dijital platformu olmayı yıllardır sürdürüyor. Burası girişimci kadınların hikâyelerini ve projelerini anlattığı açık ve kâr amacı olmayan platform. Sürekli canlı, aktif bir network. Girişimci Kadınlar Akademisi'nde de düzenli atölyeler ve uzman konuklarla kadınlara işlerini ve kendilerini yenileyecek bilgiler sunuyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Tamamlanma aşamasında olan projelerimizi de yakında duyuracağız'' diye konuştu.