"Hurda kağıt ihraç edilmesin" çağrısı

Türkiye'de selüloz üretiminin yetersiz olması nedeniyle kağıt sektöründe yıllık 1 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı verildiğini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türk kağıt sektörünün ham madde sorunu yaşamaması için hurda kağıt ihracatının durdurulması çağrısında bulundu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen 2018 yılı mali genel kurul toplantısında konuşan Yağcı, "Hurda kağıt ihracatına izin verilmiş, bu kağıt sektörümüz için olumsuz. Önümüzdeki dönemde hurda kağıt ihracatının önlenmesi için çalışacağız” diye konuştu.

İhraç ürünleri kekikte hasat sırasında yabani otların karışması nedeniyle PA sorunu yaşandığını anlatan Yağcı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üreticilerin eğitilmesi konusunda ortak çalışma planladıklarını, önümüzdeki dönemde Denizli'de kekik üreticilerine yönelik eğitimler yapılacağını anlattı.

Mobilya OSB hızla ilerliyor

İzmir'de mobilya sektörünün Karabağlar'a sıkıştığını, mobilya sektörünü bu sıkışıklıktan kurtarmak için Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurulması konusunda bir çalışma başlattıklarını hazırlatan Yağcı, “Mobilya OSB'nin yeri tespit edildi. Belediyeden onayı çıktı, müteşebbis heyeti kuruluyor. Milli Emlak'tan arazinin Mobilya OSB olarak ilan edildiğine ilişkin irtifak yazısını bekliyoruz, Mobilya OSB'nin kısa sürede bu noktaya gelmesinde emekleri olan İzmir Milletvekilimiz Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Torbalı Ticaret Odası ve diğer kurumlara mobilya sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin mali genel kurul toplantısında, 2019 yılı bütçesi ve iş programı da kabul edildi.