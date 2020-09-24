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Hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde hurda yüklü tır devrildi, kazada araç sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde hurda yüklü tır devrildi, kazada araç sürücüsü yaralandı.


Olay, saat 07.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bornova yönüne giden Ergun Durgut (30) yönetimindeki 35 ALN 497 plakalı hurda yüklü tır devrildi. Kaza sebebiyle dorsede bulunan hurdalar yola döküldü, tır sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yola dökülen hurdalar nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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