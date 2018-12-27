Hüseyin Eroğlu: “İki cephede de varız”

Bu, bizi diğer rakiplerimizden ayıran en önemli özellik” dedi.

İlk yarıda Altınordu patentli 11 oyuncunun forma giydiğini belirten, Yusuf Acer, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Oğulcan Ülgün'ün ise sürekli 11'de görev yaptığının altını çizen Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'deki en başarılı dönemi yaşadıklarına dikkat çekti.

5 sezondur Spor Toto 1. Lig'de yer aldıklarını hatırlatan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “İlk kez, ilk yarı boyunca 26 puana ulaştık. 11 maçlık yenilmezlik serisi bunda çok önemli bir etken oldu. Sezon içerisinde yaşadığımız önemli sakatlıklara rağmen ligin en az yenilen ve en az gol yiyen takımları arasında kendimize yer bulduk. Aslında ilk yarı hedefimiz 30 puandı. 11 maçlık seride aldığımız beraberlikler buna ulaşmamızı engelledi gibi görünse de ikinci bölümde bunu telafi edeceğiz” dedi.

Bu başarı grafiğinin istatistiklere de yansıdığını ifade eden Eroğlu, “Takım koşu mesafemiz 113 kilometre. Maç başına 113,6 kilometre koşan Başakşehir'in ardından ikinci sıradayız. Topu geri kazanım süresinde ülkemizin en iyi takımları arasındayız. Attığımız 20 golün 17'sinin ceza sahası içerisinde olması, planlı oyun sistemini gösteriyor. Sahada iki uç nokta arasındaki mesafeyi 31,7 metreden 27 metreye çekmeyi hedefliyoruz. Bunu başarırsak çok önemli bir mesafeyi kat edeceğiz” diye konuştu.

“Geriye dönüp baktığımda en çok Gençlerbirliği maçına üzülüyorum” diyen Eroğlu, “En kötü şartlarda berabere bitirebileceğimiz bir maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettik. Yine Gazişehir ve Adana Demirspor maçlarını da bu bağlamda değerlendiriyorum. Genel anlamda takım savunmasını kusursuz yaptığımızı, ancak skora ulaşmada sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. İkinci devre taşlar yerine oturdukça bu sorunu da ortadan rahatlıkla kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Dört sezonda üç kez Play-Off'u son haftada kaybettiklerini de belirten Eroğlu, “İki cephede birden mücadele etmek, iki farklı motivasyon gerektiriyor. Sinan, Hasan, Berkay, Sefa ve Serdar gibi tecrübeli oyuncuları, öz kaynak futbolcularımız ve gelişime açık Atakan, Anıl, Muhammed ile iyi senkronize ettik. İkinci yarıya girerken orta saha ve kanat forvet pozisyonlarına iki takviye yapabiliriz. Takımda direkt katkı yapacak isimler üzerinde duruyoruz” açıklamasını yaptı.

Altınordu'da üretimin hiç bitmeden devam edeceğini de sözlerine ekleyen genç teknik adam, “Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke'den sonra Erce, Yusuf, Oğulcan, Alican, Kerim ve Recep de birçok takımın listesinde. Özellikle Avrupa kulüpleri, buradaki her oyuncuyu mercek altına alıyor. Niğde Anadolu FK yapılanması sayesinde gençlerimizin zorluk derecesi yüksek maç sayısını artırarak gelişimlerini daha da sağlıklı bir hale getireceğiz” dedi.