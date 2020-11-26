Hüseyin Eroğlu: “Son 7 yılda ilk defa liderliğe ulaştık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz”

Eroğlu, hedeflerinin hem öz kaynaklarından futbolcu yetiştirmek hem de lig yarışını sürdürmek olduğunu da belirtti.

TFF 1. Lig'de geride kalan 10 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Altınordu, hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 11. haftasında Eskişehirspor'a konuk olacak olan kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

"Hem yetiştirecekler hem yarışacaklar"

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'la zor bir maç oynadıklarını belirten Eroğlu, “Zorlu şartlarda çıktığımız İstanbulspor maçı, son 7 yılda ilk defa liderliğe ulaştık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an zirvedeyiz ama buna kolay ulaşmadık. Öz kaynaklarımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımızın sahada yer alma oranı yüzde 47. Bununla beraber de ağabeylerinin performanslarını en iyi şekilde ortaya koyması ve takım sistemimizin olması bizim için çok önemli. Eskişehirspor maçı çok zor geçecek. Fakat hedefimiz bu çıkışımızı devam ettirmek ve ligde başarılı olmak. Başarıdan kastettiğim şey ise hem yetiştiriciliğimizi devam ettirmek hem de yarışmacı olarak bu ligde bulunmak” dedi.