Hüseyin Eroğlu: “Ümraniyespor maçından üç puanla ayrılmak istiyoruz”

Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve Rıdvan Koçak, hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Lig'in 29. hafta maçında Altınordu, 12 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniyespor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Ümraniyespor maçı öncesinde Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve deneyimli sağ bek Rıdvan Koçak açıklamalarda bulundu.

Eroğlu: “Kazanmak için mücadele edeceğiz”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 2 haftada alınan galibiyetlerden dolayı ileriye daha umutla baktıklarını belirterek, "Önümüzde zor maçlar var, Ümraniyespor maçı bunların ilki. En iyi şekilde hazırlanıp üç puanla dönmek istiyoruz. Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor belki ama biz de bu durumdan kurtulmak için İstanbul'da kazanmak istiyoruz. Taraftarın bir baskısı olacak ama taraftar önünde oynamak bizim için de ayrı bir motivasyon olacaktır. Bu saatten sonra bizim için iç saha deplasman fark etmiyor. Kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Rıdvan Koçak: “Rakibin isminin önemi yok”

Takımın tecrübeli oyuncularından Rıdvan Koçak da Ümraniyespor ile oynayacakları karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi:

“Son iki maçtır mücadeleci tavrımızı ortaya koyduk. İdmanlarda gayet iyi çalışıyoruz. Maçlara tam konsantre şekilde çıkıyoruz. Birbirine inanmış bir takım var artık. Bu saatten sonra rakibin isminin ve ligde nerede bulunduğunun önemi yok. Biz maçımızı kazanmak istiyoruz.”