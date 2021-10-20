Hüseyin Eroğlu: "Ümraniyespor'u yenmek zorundayız"

TFF 1. Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda lider Ümraniyespor'u konuk edecek olan Altınordu'da karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan çalışmada, ısınma hareketlerinin ardından Ümraniyespor maçına yönelik taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi.

Rakiplerinin lige iyi başlangıç yaptığını hatırlatan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında favori kim diye sorduklarında ben Ümraniyespor'u söylemiştim. Ümraniyespor, geçen sezonun ikinci yarısındaki kadronun yüzde 80'ini koruyarak lige başladı. Oturmuş kadrolarının sonuçlarını aldılar ve lige iyi bir başlangıç yaptılar. Başarılı bir sezon geçiriyorlar. Rakibimizin gücünü biliyoruz ama biz de güçlü takımız. Sahamızda bir kazanma alışkanlığımız var onu devam ettirmek istiyoruz. Kendi oyun sistemimizi maçın tamamına yaydığımızda karşılaşma onlar adına da kolay olmayacak. Sahamızdaki maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz, kazanmak zorundayız” diye konuştu.