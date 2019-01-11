Huzursuz bacaklar, uykusuzluk nedeni

Aycan Oto, Huzursuz Bacak Sendromunun (HBS) uykusuzluğun önemli nedenlerinden biri olduğunu bildirdi. Çalışmaların, beyinden salınan dopamin adı verilen hareketle ilişkili bir maddenin, HBS'den sorumlu olduğunu gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Oto, "Uyku konusunda deneyimimiz arttıkça, uyku bozukluklarının önemli bir kısmının bu sebebe dayandığını biliyoruz. Tedavisinde beyin dopamin düzeyini yükselten ilaçlardan yararlanıyoruz" dedi.

Uykunun, fiziksel sağlığımızı yenilememiz için çok önemli ve değerli bir dönem olduğunu belirten Aycan Oto, uykusuzluğun, toplumda görülme sıklığının yüksek olup, gün içi yaşam kalitemizin bozulmasına ve ciddi ekonomik kayba yol açan bir hastalık olduğunu söyledi. Uykusuzluğa yol açan uyku hijyeninin bozulması, jet-lag durumu, kalp ve solunum rahatsızlıkları-uyku apnesi, reflü, alkol ve bazı kafeinli içecekler, bazı psikiatrik ve nörolojik hastalıklar olabileceği gibi hiçbir nedene bağlı olmadan da görülebileceğini kaydeden Oto, "Uykusuzluğun neden kaynaklandığını bilmeden alınan uyku ilaçlarının bazen semptomları çok daha kötüleştirdiğini biliyoruz, bu sebeple bu şikayetleri olan kişilerin mutlaka bir doktor kontrolünden geçmesini öneriyoruz; çünkü örneğin bu sebeplerden biri HBS de olabilir" dedi.

"Uykuya dalma ve sürdürme zorlukları olmaktadır"

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Aycan Oto, "HBS, özellikle kişi uzun süre oturduğunda ya da yatar pozisyona geçtiğinde, bacaklarda ve nadiren kollarda; karıncalanma, sızlama, yanma, batma, ağrı, iğnelenme gibi, bazen de tarif edilmesi zor, huzursuz ve rahatsız edici hislerin olması ve buna binaen dayanılmaz bir şekilde bacakları hareket ettirmek isteğidir. Bacakların hareket ettirilmesi, sallanması, gerdirilmesi, ya da kişinin ayağa kalkıp dolaşması ile geçici de olsa, tam ya da kısmen şikayetlerin geçmesi halidir. Hastaların bu şikayetler nedeniyle gece kalkıp dolaşmaları gerekebildiğinden, uykuya dalma ve sürdürme zorlukları olmaktadır. Genellikle sabaha karşı bu hissin geçmesi ile uykuya dalınsa da bu uyku kaliteli bir uyku olmaz, bu sebeple geceleri iyi uyumayan kişiler, gün içinde yorgun, bitkin, dalgın olabilirler ve odaklanma sorunu yaşarlar, dolayısı ile iş veriminde düşme olur. Bu belirtilere ek olarak kaygı, sıkıntı ve depresif belirtiler de görülebilir. HBS da, hastalığın ilerlemesi ile şikayetler günün erken saatlerinde başlayabilir. Toplantılar, tiyatro, sinema gibi uzun süre oturmayı gerektiren etkinlikler, uzun saatler süren uçak ve araba yolculukları hastalar için oldukça sıkıntılı olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Klinik pratikte sık karşılaştıkları uykusuzluk nedenlerinden biri olan HBS'nin uyku bozukluklarının önemli bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Uzm. Dr. Oto, "Yapılan çalışmalar beyinden salınan dopamin adı verilen hareketle ilişkili bir maddenin, HBS'den sorumlu olduğunu göstermektedir. HBS, altta yatan bir sebebe bağlı olmadan ortaya çıkabileceği gibi, bazı ilaçları kullanmaya veya birtakım nörolojik ve dahili hastalıklara bağlı olarak da görülebilir. Özellikle demir, folik asit, B12 eksikliği, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, guatr ve romatizmal hastalıklar gibi. Tedavinin esası, altta yatan hastalığı araştırmak ve varsa örneğin kansızlık gibi tedavi etmektir. HBS tedavisinde, beyin dopamin düzeyini yükselten (Parkinson hastalığında da kullanılabilen) ilaçlardan, ayrıca uyku hijyeni ve gevşeme egzersizlerinden de yararlanıyoruz" diye konuştu.