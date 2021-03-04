İbadethanelerde Ramazan temizliği

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin olarak yaptığı çevre temizliği çalışmalarının yanı sıra Ramazan ayı süresince vatandaşların yoğun olarak kullanacağı ibadethanelerde temizlik çalışmalarına ağırlık veriyor. Belediye ekipleri, temizlik faaliyetleri kapsamında yerinden çıkartılması zor olan cami halılarını yerinde yıkayarak temiz bir hale getiriyor. Camilerde kullanılmak üzere kullanılan mobil halı yıkama makinası sayesinde halılar temiz bir görünüme kavuşturuluyor. Halılar ıslatıldıktan sonra mobil halı yıkama makinası vasıtasıyla halı üzerindeki pis su dışarıya aktarılarak durulanıyor. İbadethanelerdeki temizlik çalışmalarını yılın 12'i ayı sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, “Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kentimiz sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin temizlenmesi çalışmalarına daha fazla ağırlık veriyoruz. Aliağa merkezde bulunan Çarşı Caminden başlayan temizlik çalışmalarımızı belirlenen program dahilinde tüm camilerimizde gerçekleştireceğiz” dedi.